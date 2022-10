Als filosofen het eens zijn over de problemen, waarvoor dient dan nog de politiek?

De Kamer is met reces en dus kunnen u en ik het even over een zakenkabinet hebben. Onlangs viel het woord op zaterdagochtend tijdens het radiocommentaar van Kees Boonman. Hij vergeleek de chaos in het Britse Lagerhuis met de opwinding in de Tweede Kamer. In beide parlementen zijn ze alleen maar met zichzelf bezig, zei Kees. Dat zien ze toch zelf ook wel, meende presentatrice Mieke van der Weij. Nee, dat zien ze niet, anders zouden de problemen allang zijn opgelost, zei Kees. En toen kwam het woord zakenkabinet voorbij.

Een zakenkabinet dus, liefst met mannen die knopen doorhakken. Wat dacht u van Ben van Beurden van Shell? Die gaat zo direct met pensioen. Of Frans van Houten, pas weg bij Philips. Dick Benschop op Buitenlandse Zaken? Het noemen van bedrijfsdirecteuren die knopen gaan doorhakken is een leuk gezelschapsspel voor de herfstvakantie. Maar er zit de minder vrolijke suggestie onder dat ze in het parle-parle-parlement alleen maar een eind weg kletsmajoren, terwijl de echte problemen blijven liggen.

Dick Benschop: minister van Buitenlandse Zaken? Beeld Freek van den Bergh

Het zakenkabinet is kortom niet zo’n heel democratisch idee, dat in allerlei varianten opduikt. Karel van het Reve schreef ooit dat je elke week wel een idioot artikel in de Volkskrant leest. Laatst moest ik aan hem denken. Een zekere Jurriën Hamer, filosoof, had in een fors opiniestuk uitgelegd dat als we onze trots nu maar opzij zetten, de problemen als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen. Want als we eerlijk zijn, bestaat er geen meningsverschil over wat er zoal mis is: ongelijkheid mag niet, vleesverwerkende industrie kan niet en klimaatopwarming moet stoppen.

Maar onze trots zit in de weg om toe te geven wat onze eigen bijdrage aan allerlei ellende is en daarom schiet het niet op. In één moeite door veegde Jurriën Hamer de kiezers van CDA en VVD op een hoop met Wilders en Forum, allemaal in de ontkenningsfase immers. Het kwam erop neer dat met een beetje zelfinzicht het aards paradijs binnen handbereik zou zijn. Het was een leerzaam artikel. De filosoof had niet onder de knie wat het beginsel van alle politiek is, namelijk strijd leveren over verschillen van mening zonder elkaar de koppen in te slaan. Zijn veronderstelling was dat elk fatsoenlijk mens hetzelfde hoort te denken over wat eraan schort in de wereld. Maar als we het eens zijn over de problemen en de oplossingen, waarom laten we het dan niet aan filosofen over? Dat vond Plato al, ook een filosoof, en niet bepaald een democraat.

Plato: wel filosoof, geen democraat... Beeld Getty Images/iStockphoto

Het was inderdaad een leerzaam artikel. Na lezing begrijp ik ook beter waarom er zo vaak in de aanmatigende wij-vorm wordt geschreven in de krant. Collega Max Pam klaagde laatst al over zoveel wij-stukken, en ook ik erger me aan al die artikelen die zich opdringen om namens mij te spreken. Het is de wij-vorm van de preekstoel, van het leergezag dat de parochianen voorhoudt wat we er met zijn allen deze zondag weer van vinden. De wij-vorm is het tegendeel van de liberale gedachte om duizend bloemen te laten bloeien. Op de keper beschouwd is het een totalitair wij, aangezien afwijking volgens Jurriën Hamer leidt tot afwijzing.

Democratische politiek betekent dat elk gelijk voorlopig is. Daarom doen hoogleraren het in de politiek meestal evenmin erg goed als zakenlui. Mijn vriend Leo Lucassen denkt dat het opdreunen van nuchtere feiten hetzelfde is als gelijk hebben in de politiek. Maar politiek heeft minder te maken met feiten dan met de kunst van het oordelen. Er kan straks zomaar een ander kabinet zitten dat de feiten anders weegt.

Juist omdat je over de feiten kunt strijden, hebben we een vrije pers. Ik huiver voor de suggestie om de omroep Ongehoord Nederland te verbieden. Ik heb er nog nooit een snipper van gezien en wil dat graag zo houden. Zonder twijfel zijn er tenenkrommende programma’s vertoond. Maar de belangrijkste aanklacht luidt dat Ongehoord Nederland aan berichtgeving doet die in strijd is met de feiten. Als het over feiten gaat, kan het nooit kwaad te herhalen wat de grote socioloog A.N.J. den Hollander schreef: een feit is als een zak, die gaat pas rechtop staan als je er wat in stopt. Daar moet staatssecretaris Gunay Uslu nog eens over nadenken. Als overheden zich gaan bemoeien met feiten, is het Chinese volkscongres niet ver meer. Vroeger zei mijn opa: er zit een knop aan de tv, en dat is voor Ongehoord Nederland de juiste oplossing.

Gunay Uslu: nog eens nadenken over feiten... Beeld Freek van den Bergh

Democratische politiek is bovenal het besef dat jouw probleem niet hét probleem is. Iemand die zich aan het meisje met de parel vastplakt omdat de klimaatopwarming niet gisteren is opgelost, maakt een infantiele indruk. Politiek is taai en democratische politiek helemaal. Voordat de Afsluitdijk dicht ging, is er zestig jaar over gebekvecht, zoals je kunt lezen in het mooie boek van Eva Vriend, Eens ging de zee hier tekeer (2020). De laatste tijd valt de ene na de andere politicus om met een burn-out. Dat heeft vast te maken met de krankzinnige eisen die aan de politiek worden gesteld en die politici vervolgens aan zichzelf stellen. Men stelt zich niets minder ten doel dan dé problemen op te lossen. De vraag is allang niet meer of iets wel kan, het moet gewoon gebeuren. Geen wonder dat er van alles in het honderd loopt, van de jeugdzorg tot het Gazpromverbod, en van de asielopvang tot de stikstofdepositie. Kalmeer een beetje, zou mijn advies zijn voor na het reces.