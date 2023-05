Als een probleem alleen in algemene termen aan de kaak wordt gesteld, krijgt het minder aandacht

‘De inhoud van het rapport Schaduwdansen over grensoverschrijdend gedrag in de danswereld is ontzettend schokkend’, schreef een lezer deze week. ‘Dit zou toch tot reacties moeten leiden van dansvakopleidingen of dansgezelschappen? Bestuurders, leden van raden van toezicht en schooldirecteuren zouden zich moeten schamen en uitspreken. In plaats daarvan blijft het (wederom) oorverdovend stil.’

Tot ongenoegen van deze lezer had de Volkskrant het bericht over de misstanden ‘weggestopt in V’. ‘Sluit de Volkskrant zich daarmee aan bij de zwijgcultuur van de instellingen?’

Zo’n 70 procent van de professionele dansers heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, bleek uit het onderzoek waarnaar deze lezer verwijst. Eenderde van hen heeft daar serieuze schade van ondervonden in de vorm van depressies, zelfvernietigend gedrag en angststoornissen, of kampt met schuldgevoelens en eetstoornissen.

Hebben we dit nieuws inderdaad onderbehandeld? Kijken we er na alle onthullingen over grensoverschrijdend gedrag als redactie niet of te weinig meer van op? Dat speelt ongetwijfeld mee, maar het probleem lag in dit geval ook in de aard van het rapport. In plaats van gericht onderzoek te doen naar misstanden, werd een algemene enquête georganiseerd. ‘We kunnen niet zeggen dat de resultaten representatief zijn voor het grensoverschrijdend gedrag in de danswereld’, schrijven de onderzoekers zelf. Dat maakt de conclusies niet minder ernstig, maar maakt het wel lastig ze precies te duiden.

Ook de onthullingen in april in De Telegraaf over de grensoverschrijdende woedeaanvallen van minister van Onderwijs Dennis Wiersma besloten we in eerste instantie niet heel groot te brengen. Het was ernstig, maar omdat Wiersma direct schuld bekende en beterschap beloofde, zagen we voor ons als krant geen rol. Sensatiezucht mag nooit een drijfveer zijn. Bovendien leek het hier niet over een nieuwe vorm van grensoverschrijdend gedrag te gaan. Over bazen of presentatoren die lijden aan woedeaanvallen hadden we al eerder geschreven.

Nu blijkt dat Wiersma’s woedeaanvallen geen incidenten op het ministerie van Onderwijs betroffen, maar een patroon laten zien dat hij in vorige functies als VVD-politicus ook al vertoonde, is het wel degelijk nieuwswaardig.

Als een probleem alleen in algemene termen aan de kaak wordt gesteld, zoals bij het onderzoek onder dansers, krijgt het automatisch minder aandacht. Weggestopt was het nieuws overigens allerminst. Het stond op 22 mei prominent op de site en in de app. Als dansopleidingen er niet in slagen de zwijgcultuur te doorbreken en grensoverschrijdend gedrag te stoppen, ligt daar alsnog een taak voor de journalistiek.