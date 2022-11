‘Jij bent niet zo van je lul uit je broek hangen, hè?’, appte een vriend naar me. ‘Of ga je zo even mee naar de sauna?’ Het was vrijdagmiddag, net na vijven. En ik lag in bad. Mijn vriendin was net met onze dochters de deur uit gegaan. Ze bracht ze naar oma, waar ze een weekendje gingen logeren. Voor het eerst sinds lange tijd was ik weer even alleen thuis. De meeste troep had ik al opgeruimd (in mijn hoofd kiepert mijn vriendin, net voor ze de deur uit gaat, altijd nog snel even een paar dozen lego om, zodat ik me als alleen-thuisblijver niet hoef te vervelen. Voldoende rotzooi voor elkaar achterlaten is tenslotte de hoeksteen van gelijkwaardig ouderschap). En nu lag ik in een warm bad. Omdat het kon.

Ik antwoordde de vriend dat ik eindelijk een avond alleen was en niet meer naar buiten ging, wat hij begreep. Ik zakte onderuit en liet nog wat heet water lopen. Even later stapte ik volkomen ontspannen en tevreden uit bad, in de wetenschap dat er niets hoefde. Er hoefde niet gekookt, er hoefden geen kinderen naar bed gebracht, er hoefde geen reet. De avond was één grote lege bladzijde. Ik warmde eten op en at aan tafel, terwijl ik op mijn laptop naar een nieuwe serie op Netflix keek. Daarna ging ik op de bank liggen en keek verder.

Ik was ongeveer halverwege de aflevering toen ik besloot dat ik hier toch geen zin in had en zette de serie af. Geen punt, tijd zat. Ik bladerde wat door Netflix en zette een film aan die me net goed genoeg leek. Hij bleek net niet goed genoeg en na een uur zette ik hem uit. Ik keek op de klok. Nu ging het hard. Ik had mijn tijd verbrast, zoals mensen die de loterij hebben gewonnen en vervolgens hun hele fortuin uitgeven aan troep. Als een eencellige Marcel Proust keek ik om me heen, op zoek naar mijn verloren tijd.

Het was weliswaar te laat om aan een nieuwe film te beginnen, maar nog vroeg genoeg om een goede nacht te pakken. In bed opende ik Instagram. Klassieke fout. Bekenden lieten zien wat voor leuke vrijdagavond ze aan het beleven waren. Ze noemden elkaar in de berichten en die berichten deelden ze dan weer opnieuw, zodat ik naar een eindeloze carrousel aan plezier zat te kijken. ‘Kijk eens hoe leuk wij het hebben’, zeiden ze. ‘Kijk dan!’

‘Ja!’, zei ik, ‘ik zie het! Maar ik heb het ook leuk, hoor. Echt!’ Dat was natuurlijk niet waar. En uiteindelijk had ik toch gewoon mijn lul uit mijn broek moeten gaan hangen.