Als een ‘dialoog tussen doven’? Doven begrijpen elkaar anders uitstekend

Heeft emeritus hoogleraar Willem van Genugten weleens twee doven met elkaar zien communiceren? Ik vroeg het me af bij het lezen van zijn ingezonden artikel, waarin hij het heeft over ‘een dialoog tussen doven’ om het debat over de mensenrechten in Qatar te typeren. Dat debat ging er volgens de auteur ‘ongenuanceerd en schematisch’ aan toe. Wat mij opvalt als ik een dialoog tussen doven zie, is dat zij elkaar minstens zo goed begrijpen en verstaan als horenden. Ze communiceren in gebarentaal, een officiële taal in ons land. Die taal is even genuanceerd en veelomvattend als gesproken talen.

Het is iets om eens over na te denken voor de auteur en de eindredactie van de Volkskrant. Want dat doven elkaar in een dialoog niet zouden begrijpen, is een misvatting. Je zou de uitdrukking dan ook op zijn minst ‘ongenuanceerd en schematisch’ kunnen noemen.

Ties Brock, Amsterdam

Gemis

In het interview met Deborah Campert werd ik diep getroffen door haar antwoord op de meelevende vraag: ‘Mis je hem?’ Haar reactie was: ‘Nee, ik mis hem niet. Ik mis ons.’ Dit verwoordt treffend het gevoel van de achtergeblevene na de halvering van een jarenlange twee-eenheid.

Zelf heb ik (sinds drie jaar weduwnaar na een lang, gelukkig huwelijk) op de veel gehoorde vraag ‘Red je het een beetje met de eenzaamheid?’ als vast antwoord: ‘De eenzaamheid kan ik wel aan, maar de alleenzaamheid niet.’ Een vergelijkbare uitdrukking om die vorm van gemis te omschrijven waarvoor eigenlijk geen woord bestaat.

H. Coenen, Schiedam

Helmplicht

Vanaf 1 januari is het zover: de snorfietser moet een helm op. In Amsterdam rij ik als als snorfietser met helm op op veel plaatsen tussen de auto’s. Op het fietspad ernaast razen fatbikes en Van Moofs me voorbij. Kan de overheid mij uitleggen waarom zij geen helmplicht hebben, geen kenteken en dus anoniem zijn zoals alle fietsers? Overheid grijp in en voer ook een kenteken- en helmplicht in voor deze wegpiraten. En natuurlijk van het fietspad af. Zodat de gewone fietser weer zonder angst op pad kan.

Arno Bakker, Amsterdam

Huizenprijs

De huizenprijzen dalenen De Nederlandsche Bank stelt haar voorspelling over de woningmarkt stevig bij. In juni was het nog 6 procent in de plus, nu is het 6 procent in de min. Een beter bewijs dat we wel zonder de voorspellingen van al die deskundigen kunnen, is er niet. Het is koffiedik kijken en het veroorzaakt alleen onrust.

Peter Nierop, Leusden

John Leddy

De Kleine Waarheid, met onder andere een heel jonge Willeke Alberti (1971) , Dagboek van een Herdershond (’78 tot ’80), De legende van de Bokkerijders (’94), Baantjer (’97-2000), Penoza, Komt een man bij de Dokter.

Maar nee hoor, het in memoriam van John Leddy gaat alleen maar over Koos Dobbelsteen. De man speelde al vanaf 1959 toneel en op tv. Hoe oud is de redacteur die zich beperkt tot een armoedige romcom?

Piet Veldt, Schagen

Cabaret

Het Leids Cabaret Festival gaat niet door omdat er te weinig goed aanbod is. Een relatie met de tijdgeest is plausibel. Voor je het weet ben je met een grap de kwaaie pier, omdat hij zou beledigen of anderszins niet meer kan. In een tijd van zelfcensuur gedijt geen cabaret.

Gerrit Krajenbrink, De Heurne

Oorlog

Aleksandr Nikitenko schreef: ‘Mijn God, al die slachtoffers. Alles in opdracht van een gestoorde geest, door absolute macht en hoogmoed bedwelmd. En al die tijd moest er een leger van een miljoen soldaten in stand worden gehouden en Europa voortdurend bedreigd. Tot welk doel? Heeft Rusland er baat bij gehad?’

Dit gaat over de Krimoorlog (1853– 1856) en de gestoorde geest is niet Poetin maar tsaar Nicolaas I. Het maakt wel duidelijk dat Poetin veel van zijn redeneringen over de Oekraïneoorlog niet zelf heeft hoeven verzinnen. Het citaat komt uit De Krimoorlog van Orlando Figes uit 2015, een aanbevelenswaardig boek om meer te begrijpen van wat Rusland beweegt.

Ate Flapper, Den Haag