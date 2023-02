‘Als de verkiezingen in Nigeria succesvol verlopen, zal dat een impuls zijn voor de democratie in Afrika’

Aanhangers van de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari en van presidentskandidaat Bola Ahmed Tinubu tijdens een campagnebijeenkomst in Yola. Beeld REUTERS

Columnist Howard W. French van Foreign Policy, het Amerikaanse tijdschrift voor internationale zaken, verraste onlangs met zijn keuze voor de allerbelangrijkste verkiezingen van dit jaar. Volgens French deden we er goed aan niet langer ‘onze kop in het zand te steken als het om Afrika gaat en vooral te letten op Nigeria’. Want, zo bezwoer hij zijn lezers, ‘de stembusgang in Nigeria wordt een wereldwijde gebeurtenis – ook als de wereld er nauwelijks weet van heeft’.

French is niet de enige die het belang onderstreept van de presidentsverkiezingen die zaterdag worden gehouden in Nigeria, dat vaak de ‘Reus van Afrika’ wordt genoemd. ‘De omvang van zijn economie, bevolking en leger, evenals de populariteit en invloed van zijn culturele en ideële macht voorspellen dat de uitkomst van deze verkiezingen een aanzienlijke impact zullen hebben op Afrika en daarbuiten’, schrijft Oluwaseun Tella, directeur van The Future of Diplomacy aan de Universiteit van Johannesburg, in de Zuid-Afrikaanse (online)krant Daily Maverick.

De verkiezingen in Nigeria komen namelijk op een kritiek moment. ‘Het wordt steeds duidelijker dat er twee verschillende Nigeria’s aan het ontstaan zijn’, schrijft consultant Neil Ford in New African Magazine. ‘Enerzijds die van ouder wordende politieke leiders, van diepgewortelde corruptie en onbetrouwbare stroomvoorziening en van onveiligheid gedreven door Boko Haram en Islamitische Staat in het noordoosten en militante groeperingen in de met olie doordrenkte Nigerdelta. (...) Aan de andere kant is er het Nigeria, vertegenwoordigd door visionaire zakenmensen, bankiers en tech-innovatoren; van wereldwijd bewonderde schrijvers, artiesten, levendige burgerorganisaties en jongeren.’ Kunnen de twee Nigeria's met elkaar samenleven of is een botsing onvermijdelijk, vraagt Ford zich af.

Jeugd

De gemiddelde leeftijd in Nigeria is 18,6 jaar, maar geen van de belangrijkste presidentskandidaten is jonger dan 50 jaar. Bola Ahmed Tinubu is 70 jaar oud, Atiku Abubakar is 76 en Peter Obi is 62. Veel zal ervan afhangen hoe zij omgaan met de wensen en klachten van de jeugd, meent Joseph Siegle directeur van het Amerikaanse Africa Center for Strategic Studies in de Foresight Africa Podcast van Brookings. ‘Ik denk dat maar weinig mensen beseffen welke veranderingen eraan zitten te komen. Er wordt voorspeld dat de bevolking van Afrika tegen 2050 is verdubbeld. En dat geldt dus ook voor Nigeria, dat nu 220 miljoen inwoners heeft. Daarmee zal enorme druk komen te staan op het politieke systeem, op het economische systeem, op sociale systemen, op het land, huisvesting, kansen, banen. Als dat op een positieve manier gebeurt en mensen zich gehoord voelen, kan de jeugd een enorme dynamische invloed zijn voor de economie van Nigeria en voor Afrika in het algemeen. Maar zo niet, dan kunnen we ons opmaken voor verdere spanningen en versnippering.’

‘Nigeria is een graadmeter’, aldus Nic Cheeseman, hoogleraar democratie aan de Universiteit van Birmingham en expert op het gebied van Afrikaanse politiek in The Guardian. ‘Als de verkiezingen er succesvol verlopen en als democratisch worden beschouwd, zal dat een impuls zijn voor de democratie in de rest van Afrika. Maar het tegenovergestelde is ook waar’. Die waarschuwing klinkt ook door in het opiniestuk van schrijver en mensenrechtenactivist Chidi Anselm Odinkalu voor The New Humanitarian, een onafhankelijk persbureau dat verslag doet vanuit het hart van conflicten, rampen en andere crises. Want naast Nigeria staan er, later dit jaar, ook in tien andere Afrikaanse landen presidentsverkiezingen op de agenda: de Democratische Republiek Congo, Gabon, Liberia, Libië, Madagaskar, Sierra Leone, Zuid-Soedan, Soedan, Zimbabwe en Somaliland,

Geloofwaardig

‘Samen vertegenwoordigen deze landen ongeveer een derde van de bevolking van Afrika. En op enkele uitzonderingen na vinden al deze verkiezingen plaats in de schaduw van conflict en onrust. ‘Geloofwaardige verkiezingen kunnen de legitimiteit van de staat helpen versterken. Lukt dit niet, dan zal er waarschijnlijk sprake zijn van grotere onzekerheid en intenser geweld’, aldus Odinkalu.

‘Een vreedzame machtsoverdracht in Nigeria zou de huidige golf van instabiliteit kunnen helpen terugdringen in West-Afrika, waar zowel in Mali als in Burkina Faso de afgelopen drie jaar gekozen regeringen zijn vervangen door militaire regimes’, schrijft Afrika-correspondent Jason Burke in de Britse krant The Guardian. ‘Bovendien zou het een boodschap kunnen zijn voor andere Afrikaanse leiders en regerende partijen die zich maar blijven vastklampen aan de macht. Teodoro Obiang is sinds 1979 aan de macht in Equatoriaal-Guinea, Paul Biya regeert Kameroen sinds 1982 en Yoweri Museveni houdt Oeganda sinds 1986 in een ijzeren greep.’