Als de strijd in Soedan verder escaleert, zal de migratie naar Europa toenemen

Gewone Soedanezen betalen de prijs voor de strijd tussen twee krijgsheren. Internationale machten moeten proberen zo snel mogelijk een einde te maken aan de oorlog.

Terwijl buitenlanders uit Soedan worden geëvacueerd, zitten de Soedanezen gevangen in een machtsstrijd tussen twee gewetenloze krijgsheren. De internationale gemeenschap moet er alles aan doen om te voorkomen dat Soedan afglijdt naar een burgeroorlog. Regionale organisaties als de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga moeten daarbij het voortouw nemen.

In 2019 werd Omar al-Bashir na dertig jaar dictatuur afgezet, toen het leger een volksopstand steunde. Van de beloofde overgang naar democratie kwam echter niets terecht. In 2021 greep generaal Abdel Fattah al-Burhan de macht. Daarnaast bleven de Rapid Support Forces (RSF) bestaan, een militie onder bevel van luitenant-generaal Mohamed Hamdan Dagalo, ook wel bekend als Hemeti. De ongemakkelijke verhouding tussen de twee leiders is nu tot een uitbarsting gekomen. Hemeti wil zich niet onderwerpen aan het gezag van al-Burhan. Al-Burhan lijkt vastbesloten Hemeti te verslaan.

Zo ontrolt zich in Soedan een deprimerend, maar vertrouwd scenario. Nadat de ijzeren vuist van de dictator verdween, viel het land ten prooi aan de strijd tussen rivaliserende krijgsheren. De prijs wordt betaald door de Soedanese burgers. Zij lijden niet alleen onder het geweld, maar ook onder de maatschappelijke stagnatie en het gebrek aan economische ontwikkeling, doordat de kleptocratische krijgsheren hun eigen financiële belangen voorop stellen. Ondertussen spelen buitenlandse machten hun troebele rol. Egypte steunt al-Burhan, terwijl Hemeti banden heeft met de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië en de Russische Wagner-groep.

De strijd in Soedan is niet alleen een humanitaire catastrofe voor de Soedanezen, maar heeft ook grote gevolgen voor de regio. Soedan grenst aan zeven andere Afrikaanse landen, waaronder instabiele landen als Libië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. Als de strijd verder escaleert, zal ook de Europese Unie de gevolgen merken, in de vorm van verder toenemende migratie naar Europa, op een moment dat de politieke spanningen toch al oplopen door onenigheid over een effectief migratiebeleid.

Internationale machten moeten proberen zo snel mogelijk een einde aan de strijd in Soedan te bewerkstelligen. De meeste druk kan worden uitgeoefend door de landen die de krijgsheren de afgelopen jaren hebben gesteund. De Afrikaanse Unie kan wellicht een bemiddelende rol spelen. Gemakkelijk zal het niet zijn. Al-Burhan en Dagalo zijn verwikkeld in een strijd op leven en dood, waarbij zij niet geïnteresseerd zijn in de gevolgen voor Soedan, zijn burgers en de bredere buitenwereld.