Als de radioloog iets raars zou ontdekken op de MRI, zou ik dat dan aan zijn gezicht kunnen zien?

Ik was al bij een fysiotherapeut geweest, bij een osteopaat, bij een musculoskeletale arts, bij de reumatoloog en bij een chiropractor. Ze hadden bloed geprikt en spierspanning gemeten, ik was geminderd met gluten en begonnen met magnesium, we hádden al een chic bed aangeschaft en ik was ook weer begonnen met yoga, maar nóg was ik niet van mijn nachtelijke rugpijn af. ‘Laat nou een MRI-scan maken’, zuchtte de Man, ‘dan weet je tenminste waar je aan toe bent.’

Ik snapte het zuchten.

Overdag nergens last van hebben, ’s nachts kromtrekken van de pijn en daar dan ’s ochtends, élke ochtend, uitgebreid verslag van doen – wat zeg je daar nog op? Als artsen er al geen chocola van konden maken, dan een leek al helemaal niet, hoe welwillend ook. ‘Je hebt drie kleine kinderen’, had de neuroloog gezegd. ‘Dat is nu eenmaal intensive care. Met dat verschil dat als je écht op de intensive care werkt, je ’s avonds naar huis kunt.’

En dus werd ik op een donderdagochtend een ratelende machine in geschoven, mondkapje en al. Even daarvoor had ik me verontschuldigd voor mijn pyjama, maar de radioloog had gezegd dat hij het wel erger had meegemaakt. Daarna had ik een grapje gemaakt over dat kleine hokje waar je de ene kant gekleed in gaat en de andere kant ontkleed weer uit komt, een soort omgekeerde Mini Playbackshow, haha, weet u nog, van vroeger, maar misschien moet je overbelaste zorgverleners daar wel helemaal niet mee lastigvallen, er werd in ieder geval niet op gereageerd.

Toen dus die tunnel in.

Ik had nee ingevuld bij de vraag of ik last had van claustrofobische gevoelens, maar nu wist ik het ineens niet zo zeker meer. Alleen wanneer ik mijn hoofd oprichtte zag ik de opening naar de echte wereld, ver achter mijn voeten, kijk daar, au, daar was het plafond al, Jezus wat krap hier, maar goed, niet panikeren nu, het duurt maar even.

Toch dik een half uur.

Een half uur waarin ik me herinnerde hoe weerloos je je voelt in de buurt van medische machines, in tl-verlichte gangen, in onderzoeksruimten met je lijf op een stuk uitgerold papier en je lot in andermans handen. Ik dacht aan de uitleg van de MRI, ‘ze gaan plakje voor plakje door je lichaam’, en vroeg me af wat de radioloog op dit moment op zijn scherm zag. Een hernia, een versleten ruggewervel, een tumor? En áls hij dan iets raars zou ontdekken, zou ik dat dan straks aan zijn gezicht kunnen zien? Ik dacht aan mijn vriendin Carlijn, die ook in zo’n machine had gelegen, meerdere keren waarschijnlijk, elke keer tevergeefs hopend op goed nieuws. Als ze klaar zou zijn met het hele klotetraject zou ze zelf gastvrouw worden, had ze gezegd. God, wat moest ze eenzaam zijn geweest.

En dan die hérrie.

Voor de zekerheid duwde ik mijn oordoppen extra aan.

‘Wat bent u allemaal aan het doen mevrouw?’, klonk het van ver. ‘Wilt u stil blijven liggen?’

Drie kwartier later mocht ik me weer aankleden, waarna het grote wachten begon.

Twintig keer hetzelfde zeggen tegen je omgeving.

Goed om het nou eens grondig aan te pakken.

Niks aan de hand, waarschijnlijk.

Of wel, zul je net zien, nachtkanker, zeer zeldzaam inderdaad, hadden ze zelf ook nog nooit van gehoord, maar er moet er één de eerste zijn, echt iets voor mij, haha.

Na een week moest ik terugkomen.

Het gesprek duurde niet lang.

Na een kwartier stond ik weer buiten, waar ik leunend tegen de auto de Man belde. Hij nam meteen op. ‘En?’

‘Hou je vast’, zei ik.

Het bleef even stil.

‘Ik moet gaan sporten.’