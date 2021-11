Als de Kamer echt iets voor zichzelf wil betekenen, worden de lobbyisten ingeruild voor meer medewerkers

Sigrid Kaag (D66) in de wandelgangen van de tijdelijke Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Een zekere charme had het heus wel, de onbeperkte toegang van voormalige Kamerleden tot de burelen van het parlement. Het is immers niet erg elegant als mensen die zich jarenlang hebben ingespannen voor de publieke zaak bij elk bezoek, bijvoorbeeld aan hun voormalige Kamerfractie, de nogal strenge toelatingsprocedure steeds opnieuw moeten doorlopen.

Mede daarom heeft de Kamer lang geaarzeld om dit privilege in te trekken, maar toch is het goed dat de huidige lichting Kamerleden dat nu van plan is. Het ándere aspect van het toegangsbeleid is immers steeds dominanter geworden: dat van de oud-Kamerleden die hun leven voortzetten als lobbyist en in die hoedanigheid hun toegangspas gebruiken voor directe toegang tot de krochten van de macht.

Met lobbyen is niets mis, mits het transparant gebeurt. En mits de kansen op een succesvolle lobby niet afhangen van de vraag wiens portemonnee dik genoeg is om er een paar invloedrijke oud-parlementariërs en hun netwerk voor in te huren. Nu inmiddels bijna een op de drie Kamerleden in de lobbywereld belandt – sommigen slechts na een korte tijd in de Kamer – is het zaak de grenzen tussen Kamer en lobby beter te markeren. Het afschaffen van de ‘lobbypas’ is voor de huidige parlementariërs een moedige stap, aangezien zij zo een handicap opwerpen voor hun eigen loopbaanperspectief.

Juist omdat de Kamer daarin hard is voor zichzelf, is dit dan ook een prima gelegenheid om zichzelf aan de andere kant eens wat te gunnen. Een van de voornaamste redenen waarom sommige lobbykantoren zo invloedrijk zijn op het Binnenhof is immers het onvermogen van veel Kamerfracties om zelf op het juiste moment alle relevante informatie te vergaren en tot zich te nemen. De totale onderbezetting in de ondersteuning voor Kamerleden zet de Kamer op veel fronten op achterstand, ook in de relatie tot de regering.

Zolang de meeste Kamerleden niet over meer dan één medewerker beschikken om hen door de dagelijkse informatieberg te loodsen, moet niemand raar opkijken als zij gevoelig zijn voor lobbyisten die alles vlak voor een belangrijke wetsbehandeling op een presenteerblaadje aanreiken.

Een parlement dat zichzelf serieus neemt, pakt nu niet alleen de pasjes van honderden lobbyisten af, maar geeft ze meteen door aan honderden nieuwe medewerkers.