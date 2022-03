Als de humanitaire crisis in Oekraïne helemaal uit de hand loopt, volgt onherroepelijk een moment van ingrijpen

Het is jammer dat de historicus H.L. Wesseling (1937-2018) niet meer leeft. In 1993 bundelde hij een aantal opstellen onder de titel: Oorlog lost nooit iets op. Het boek is een ironisch commentaar op de stelling die je tijdens de Golfoorlog van 1990-91 vaak hoorde. Volgens Wesseling zijn er wel degelijk oorlogen geweest die iets hebben opgelost. De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) bijvoorbeeld, die de Nederlanden hun definitieve onafhankelijkheid gaf. Of de Tweede Wereldoorlog (1939-1945), waarin met de dood van Hitler ook het nationaal-socialisme verslagen werd. En dan hebben wij de Koude Oorlog (1947-1989), waarbij de val van de Berlijnse Muur tevens het einde betekende van het communisme – dachten we.

Het poetinisme is een macabere mixture van fascisme (nationaalsocialisme) en communisme. Over de oorlog in Oekraïne en de uiteindelijke oplossing had ik Wesseling graag gehoord, maar helaas.

Het zal voor het Westen een hele hijs worden om Vladimir Poetin te verslaan, misschien wordt het nog moeilijker dan het uitschakelen van Hitler. Ik heb al verschillende oplossingen gehoord: van tirannenmoord, zoals de Amerikaanse senator Lindsey Graham heeft voorgesteld, tot de oneindige dialoog, zoals ik bij Nieuwsuur universitair docent Laurien Crump hoorde aanbevelen.

We moeten als het Westen beslist geen olie op het vuur gooien, herhaalde ze maar steeds, terwijl op het scherm achter haar de Russische bommen om de oren van de Oekraïense bevolking vlogen. Toen ik Laurien bezig zag, moest ik denken aan Theo van Gogh, die nog had geroepen ‘we kunnen er toch over praten!’, en die een paar seconden later een paar dodelijke kogels en een mes tussen de ribben had gekregen.

Bij CNN zei een commentator dat het Westen de ‘carrot and stick’-tactiek moet toepassen. Als ik het goed begrijp, heb je een stok waarmee je kunt slaan (de straf) en hang je daar een wortel aan (de beloning), en het geheel houd je dan Poetin voor. Zelf vermoed ik dat Poetin meer zin heeft in een worst dan in een wortel, maar goed, het gaat om het principe. Hitler was per slot ook een vegetariër. Desondanks heb ik het vage idee dat Poetin daar niet zo makkelijk intrapt.

Ondertussen bestaat onenigheid over de vraag of de Navo een no-flyzone moet instellen. De Oekraïense president Zelenski heeft daar om gesmeekt. Toch vreemd: de Russen kunnen zonder toestemming vrij boven Oekraïne vliegen, terwijl de Navo mét toestemming weg dient te blijven op straffe van een nucleaire oorlog, die Poetin zou ontketenen.

Met zoiets dreigen is natuurlijk pure chantage van de Russen en de vraag is hoelang zij de Navo-vliegtuigen op die manier in hun hok kunnen houden. Als de humanitaire crisis in Oekraïne helemaal uit de hand loopt en het Westen steeds meer huilende mensen te zien krijgt die tussen de lijken wegvluchten, volgt onherroepelijk een moment van ingrijpen. Voor Franklin D. Roosevelt zat er op een gegeven moment ook niets anders op dan mee te doen aan de oorlog op het Europese vasteland.

De oude strijd in het Westen tussen de duiven en haviken zal weer oplaaien. Het zal niet genoeg zijn de morele staf te breken over de barbaren van Poetin, maar hoe krijgen we die schurk dan toch weg? Je hoort wel: niet wij moeten het doen, maar de Russen zelf, van binnenuit. Zoiets is makkelijker gezegd dan gedaan, want Poetin heeft om zich heen een persoonlijk leger gebouwd.

Als je naar de Robocop-achtige types kijkt die dagelijks demonstranten in elkaar slaan en naar arrestantenwagens sleuren, moet je huiverend vaststellen dat het niet eenvoudig zal zijn de binnenlandse macht te breken. Een Russische Von Stauffenberg heeft zich nog niet aangediend. Hoe krijg je bovendien ongemerkt een tas met een bom onder zijn stoel, als Poetin op 10 meter aan de andere kant van de tafel zit?

Generaal Wesley Clark (77), voormalig opperbevelhebber van de Navo, even Amerikaans presidentskandidaat en auteur van het boek Winning Modern Wars, zullen we de komende tijd vaak zien. Een tough guy en een graag geziene gast op allerlei televisiestations. Hij heeft Poetin al gewaarschuwd: je gaat eraan, Vladimir, ouwe jongen, dit is het begin van je einde. Hij kan het weten. Op de Balkan heeft hij aan het eind van de vorige eeuw ervaring opgedaan met bombardementen en no-flyzones. Hij is meer iemand van: tot hier en niet verder. Clark gelooft niet dat Poetin kernwapens zal inzetten, want die zullen dan ook onvermijdelijk op zijn eigen hoofd neerkomen.

Dat laatste lijkt me een rationele overweging, maar misschien is Poetin wel een gek, die iedereen in zijn eigen ondergang mee wil sleuren. Of is hij zo rationeel en sluw dat hij ook zijn mogelijke gekte aan het uitspelen is?