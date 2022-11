Als de cd een object kan worden van nostalgie, kan dat ook gebeuren met de smartphone

Je merkt pas echt dat je uit een andere tijd komt als mensen die jonger zijn constateren dat ze uit een andere tijd komen, en bijvoorbeeld nostalgisch terugblikken op jeugdjaren waarin muziek nog niet werd gestreamd. Volkskrant-muziekredacteur Merlijn Kerkhof, geboren in 1986, schreef over tochten van lang geleden op de fiets langs zaken ‘waar ze verkochten wat ik verzamelde en waar ik zoveel van houd. Compact discs. Cd’s.’ Toen Kerkhof werd geboren, was ik 15 en bungelde er vinyl aan mijn fietsstuur. Liefhebbers van de schitterende langspeelplaat riepen destijds dat die ellendige plastic cd het einde betekende van de magische fysieke band tussen muziekliefhebber en geluidsdrager

Vorige week zag ik de veelgeprezen film The worst person in the world van de Noorse regisseur Joachim Trier. Die is ook jonger dan ik en zich ook bewust dat hij uit een andere tijd komt. In de film krijgt een man rond van de 40, Aksel, een relatie met een vrouw van begin 20, Julie. Aksel ziet dat ze fundamenteel anders leven. Voor Julie zit wat belangrijk is in haar telefoon. Haar muziek haalt ze uit die telefoon. Speciale gebaren maakt ze met die telefoon. Verzamelingen legt ze aan op die telefoon. Aksel probeert Julie als een pratend relict uit te leggen dat hij uit een tijd komt waarin je voor al die dingen de wijde wereld introk, waarin je een fysieke band had met wat je las, luisterde en verzamelde.

Merlijn Kerkhof schreef over zijn fysieke band met de cd: ‘Ik hou ervan om zo’n cd uit het houdertje te peuteren en dat de haakjes dan afbreken.’ Ik herinner mij een hekeldicht van Bart Chabot uit plusminus 1985: die afschuwelijke cd biedt de muziekliefhebber esthetisch nog minder dan een deodorant. Mijn logica zegt me dat als de cd een object kan worden van nostalgie, dat ook kan gebeuren met de smartphone. Toch vind ik dat moeilijk voorstelbaar.