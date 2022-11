Als de bereidheid zo laag blijft om echt verantwoordelijkheid te nemen, dan is klimaatcompensatie wel het minste dat rijke landen kunnen doen

Een kano op een drooggevallen rivier bij Chibayish, in het zuiden van Irak. Beeld Asaad Niazi / AFP

Moeten rijke landen gaan betalen voor de gevolgen van klimaatrampen in arme landen? Die vraag is op de valreep op de agenda gekomen van de VN-klimaattop die deze week in Egypte is begonnen. Vooral Afrikaanse landen, die samen nog geen 4 procent van de broeikasgassen uitstoten maar wel onevenredig veel schade ondervinden van de opwarming van de aarde, hebben afgelopen weken veel druk uitgeoefend om meer solidariteit af te dwingen.

Maandag lieten Duitsland en het Verenigd Koninkrijk weten klimaatcompensatie niet langer als taboe te beschouwen. Dit is een belangrijke koerswijziging. Tot nog toe deinsden rijke landen terug voor het idee van klimaatcompensatie uit angst dat er geen einde komt aan schadeclaims als ze eenmaal aansprakelijkheid voor klimaatrampen zouden erkennen. Die vrees is niet ongegrond. Vaststaat dat de opwarming van de aarde is veroorzaakt door landen die al veel eerder zijn geïndustrialiseerd en ontwikkeld en daarvan nog volop de vruchten plukken met vervuilende consumptiepatronen.

Nu klimaatverandering een feit is, betalen vooral arme landen de prijs, zoals dit jaar te zien was met de overstromingen in Pakistan en de droogte in de Hoorn van Afrika. De getroffen landen hebben zich bij gebrek aan financiële middelen, of door oorlog en conflict – en slecht bestuur –, niet kunnen weren tegen droogte, overstromingen of kusterosie met moderne dammen, irrigatiesystemen of waterkeringen en moeten dus machteloos toezien hoe hun burgers van hun land en broodwinning worden verdreven. Tegelijkertijd worden deze arme landen wel opgeroepen om hun pas ontdekte olie- en gasvelden, die ook eindelijk welvaart zouden brengen, niet te ontginnen omdat ‘de wereld’ af wil van fossiele brandstoffen.

Klimaatonrecht

Het klimaatfonds waarin rijke landen vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar per jaar zouden storten, moest dit klimaatonrecht herstellen. Met het geld zouden arme landen kunnen investeren in duurzame energiewinning en productiemethoden en zich met technologische oplossingen beter kunnen weren tegen droogte of overstromingen.

Preventie verdient zeker de voorkeur boven compensatie omdat investeringen gericht zijn, en een economisch vliegwieleffect kunnen bewerkstelligen in lokale gemeenschappen. Maar in het klimaatfonds zit veel minder geld dan beloofd en het bestaat bovendien grotendeels uit leningen.

Ondertussen gaat de uitstoot van broeikasgassen door rijke landen onverminderd door en daarmee de verdere opwarming van de aarde. Als de bereidheid zo laag blijft om echt klimaatverantwoordelijkheid te nemen, dan is schadevergoeding wel het minste dat rijke landen kunnen bieden. Ook al is dit een oneindige weg.