Als Bergkamp niet snel lessen trekt uit de nu ontstane chaos, wacht de Kamer zware jaren

Het is lastig om schuldigen aan te wijzen in de affaire-Arib, maar enkele conclusies zijn inmiddels zonder veel aarzeling te trekken.

Als het presidium van de Tweede Kamer eind september had geweten in wat voor chaos het onderzoek naar voormalig voorzitter Arib zou ontaarden, was het er waarschijnlijk niet aan begonnen. Hier geldt inmiddels het cliché dat er alleen nog maar verliezers zijn: Arib verbitterd thuis, de hele ambtelijke top die zo niet meer verder wil, en voorzitter Vera Bergkamp die de situatie allang niet meer meester is en daardoor nieuwe vragen oproept over haar geschiktheid voor de functie.

De situatie is zo complex dat het lastig is om schuldigen aan te wijzen. Daarvoor is ook te veel informatie alleen bekend bij de direct betrokkenen. Toch zijn drie lessen inmiddels wel duidelijk.

Eén: Het presidium is niet het geschikte gremium om te beslissen over klachten over Kamerleden. Volksvertegenwoordigers worden allemaal op eigen titel gekozen en die moeten zich verre houden van elkaars beslommeringen op de werkvloer. Anders wordt zo’n zaak in een mum van tijd politiek. Wat er dan gebeurt, hebben we de afgelopen weken kunnen zien. De Tweede Kamer dient zo snel mogelijk een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen – ver van de politiek – waar personeelsleden en ook vertrouwenspersonen hun signalen voortaan discreet kwijt kunnen en die ook beslist wat daarmee moet gebeuren. Elke zweem van politieke bemoeienis moet uit het proces verdwijnen.

Twee: Nu alsnog het onderzoek stilleggen is geen optie. Bergkamp heeft wekenlang volgehouden dat de signalen zorgelijk genoeg zijn om eraan te beginnen. Zeker is dat ook de voltallige ambtelijke leiding dat standpunt steunt, plus de voorzitter van de ondernemingsraad. Hoewel er ook ambtenaren en vertrouwenspersonen zijn die de signalen over Arib niet herkennen, maakt die optelsom een onderzoek toch onvermijdelijk. De pogingen vanuit een deel van de Tweede Kamer om alsnog anders te beslissen, transformeren het Binnenhof tot een hoogst onveilige werkomgeving voor het personeel. Wie durft er dan bij een volgende gelegenheid nog te klagen?

Drie: Bergkamp, het presidium, én de ambtelijke leiding zullen zo snel mogelijk maximale afstand moeten nemen van het onderzoek. Zij hebben niet weten te voorkomen dat het een politieke kwestie werd en dienen bovendien zelf ook uitdrukkelijk onderwerp van het onderzoek te zijn. Want waarom is er niet eerder ingegrepen, als er al zo lang ernstige klachten waren over de sociale veiligheid? Waarom in september alsnog wel, en op basis van welke signalen? Hoe heeft de zaak daarna zo kunnen ontsporen? En hoe lang is deze verzengende interne machtsstrijd tussen de politieke en de ambtelijke leiding eigenlijk al gaande?

De beste optie is om elke bemoeienis met dit dossier, inclusief al het contact met het bureau dat het onderzoek gaat doen, over te dragen aan een onafhankelijke commissie. Bijvoorbeeld onder leiding van een alom gerespecteerd Kamerlid dat er niets mee te maken heeft (SGP-leider Kees van der Staaij?) of desnoods aan een routinier uit de Eerste Kamer – daar lopen er nogal wat rond.

Het is de laatste kans om te voorkomen dat deze affaire de verstandhouding tussen de politieke en de ambtelijke top voor jaren ernstig verstoort. Dat staat een goed functionerende Kamer in de weg. Die handicap kan de volksvertegenwoordiging er in deze onzekere politieke tijden niet bij hebben.