Als arts kan ik met groot leed overweg, als mens ben ik emotioneel incontinent

Afgelopen zondag was het, zoals elke tweede december van het jaar, wereldlichtjesdag. Een dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij overleden kinderen. Ongeacht de leeftijd van het kind, dus ook een ongeboren baby van zes weken.

Over de auteur Rinske van de Goor is huisarts. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.

Sommige mogelijkheden in het leven zijn zo angstaanjagend en onmetelijk schrikwekkend dat mijn hoofd de mogelijkheid blokkeert. Ik kan me voorstellen hoe het is om te verliezen, om kanker te krijgen of psychotisch te worden, maar de gedachte een kind te verliezen slokt me zodanig op, dat mijn hersenen een system error-signaal afgeven.

Het overkwam een goede vriendin van me. Ik was op dat moment zwanger en raakte zo overstuur wanneer ik haar ook maar probeerde te bellen of een kaartje te sturen, dat ik het dan telkens maar weer naliet. Ik heb haar toen niet gesteund. De combinatie van het verdriet over haar verlies met de schaamte over het groeiend geluk in mijn buik verlamde me. Zij heeft me allang vergeven of eigenlijk niet eens, want wat haar betreft viel er niks te vergeven, zo is ze, ze zal nooit iemand iets nadragen. Maar ik kijk nog met een naar gevoel terug op mijn oorverdovende stilte.

Ik wist en weet maar al te goed: het maakt niet zoveel uit wat je laat horen, als je maar wat laat horen. En daarna is luisteren, zoals zo vaak, het toverwoord.

Rouwkaart

Maar wanneer en hoe begin je over ziekte of verlies? Hoe formuleer je: wat naar dat je kanker hebt? Hoe zeg je gecondoleerd zonder als een clichématige rouwkaart te klinken? En hoe lang na het verlies of na slecht nieuws vraag je er nog naar? En hoe? Wacht je tot je samen aan de koffie zit en begin je er dan meteen over? Of praat je eerst over werk, de kinderen, de politiek desnoods – om dan ineens te vragen: ‘Trouwens, hoe is het nou met je?’

En hoe vaak begin je erover? Elke keer als je iemand ziet? Zit die ander daar wel op te wachten of doorbreekt het slechts de troostende afleiding die het alledaagse leven biedt, met gesprekken over koetjes en kalfjes?

Het voelt te licht om iemands grote verdriet als onderwerp tussen de koffie en de koekjes te werpen. Dus wacht ik bij een bezoek aan iemand met een verlies op een geschikt moment, wat natuurlijk nooit komt, om te vertrekken met het knagende gevoel dat ik het grote verdriet als een roze olifant in de kamer heb laten staan.

Steun

Ik ben natuurlijk niet de enige die hiermee worstelt en soms pijnlijk ontwijkend gedrag vertoont. Veel zieken en rouwenden vertellen dat ze verbaasd zijn over van wie ze wel en van wie ze geen steun ervaren. Sommigen kunnen daarbij begrip opbrengen voor de mensen om hen heen die het laten afweten, anderen zijn er verdrietig over en voelen zich in de steek gelaten.

Aan de andere kant komen er meestal ook vrienden en familieleden bovendrijven, onverwachte helden die ineens met het spreekwoordelijke of echte pannetje soep voor hen klaarstaan. Die vriendschap, liefde, zorg en verdriet organisch kunnen mengen. Een lintje verdienen ze.

Inzichtelijker

Als huisarts is het allemaal veel inzichtelijker en kan ik het wél, praten over verdriet. Het is mijn functie om naar de ander te vragen, het is wel helder dat ik niet voor de koffie of een gesprek over het voetbal kom. Ik heb als huisarts enkel en alleen een rol omdát er iets is. Dus vraag ik probleemloos aan patiënten en hun naasten over hun verlies.

Dat betekent niet dat ik als huisarts niks voel en soort emotieloze robot ben, integendeel, ik jank al bij de film Bambi, ik ben zo emotioneel een incontinent als een influencer. De tranen stromen bij mij regelmatig terwijl de patiënt zelf het droog houdt. Maar mijn rol als zorgverlener is helder en daardoor kan ik me volledig op de ander concentreren, horen wat die meemaakt en vragen naar diens beleving en behoeften daarbij. Ik kan schuilen voor mijn eigen emoties en verdriet, en lekker alleen met de patiënt bezig zijn. En mijn ervaring en bagage ten minste inzetten voor de ander.

Privé blijf ik een trooststuntel. Ik moet de moed leren hebben op de ander af te stappen en mijn eigen onbeholpenheid te verdragen. Gelukkig is er hulp; Manu Keirse, hoogleraar rouw, schreef er een fantastisch boek over: Helpen bij verlies en verdriet. En 17 januari is er een gelijknamige webinar van hem via Carend, toegankelijk voor alle trooststuntels. Ik wil hem gaan volgen, in de hoop er beter in te worden. Aangezien ik het als zorgverlener wel kan, ben ik volgens mij geen hopeloos geval. Dat troost me dan weer.