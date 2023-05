Als alle lof voor Zelensky gemeend is, kan ook de laatste stap nu niet lang uitblijven

President Zelensky hoopte donderdag op slecht nieuws voor Rusland. Dat lijkt er inderdaad te gaan komen, en hopelijk niet te laat.

Met de retorische kwaliteiten van president Zelensky is nog steeds niks mis. Vorig jaar moesten veel Nederlanders even opzoeken waar hij precies op doelde toen hij ons onverwacht feliciteerde met het jubileum van de heroïsche inname van Den Briel. Donderdag in Den Haag bleef hij dichter bij huis toen hij de Nationale Dodenherdenking koppelde aan de dagelijkse slachtoffers die Rusland maakt in Oekraïne.

Met zijn oproep tot een minuut stilte voor alle slachtoffers van Russische agressie, inclusief de Nederlandse van vlucht MH17, veegde hij terloops de vloer aan met de kleinheid van BBB-leider Van der Plas en PVV-leider Wilders, die Zelensky niet wensten te ontmoeten omdat ze het op 4 mei alleen over Nederlandse oorlogsdoden willen hebben. Alsof juist het bezoek van een president van een democratie in doodsstrijd niet de best denkbare illustratie was van het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Gelukkig zag de overgrote meerderheid op het Binnenhof Zelensky’s boodschap wel in het juiste perspectief en werd hij overladen met lof en huldeblijken voor de standvastigheid van het Oekraïense volk.

Zelensky zelf was echter de eerste om duidelijk te maken dat het daar niet om ging. Hij wil boter bij de vis. ‘Ik ben hier om slecht nieuws voor de Russen te brengen.’ Voor de goede verstaander: meer militaire steun, en dan vooral in de lucht. Nu alles erop wijst dat het Oekraïense leger hoopt op een beslissend voorjaarsoffensief dat Rusland zo ver mogelijk terugdringt, is dat belangrijker dan ooit tevoren.

De westerse wapenleveranties komen sinds februari vorig jaar steeds in golven en nooit zonder langdurige aarzelingen in de betrokken hoofdsteden. Daarmee was het genoeg om Oekraïne te helpen de Russen af te weren maar niet om ze te verslaan. En zonder meer vuurkracht in de lucht blijft dat waarschijnlijk de situatie.

Rond de gevechtsvliegtuigen speelt dezelfde afweging als eerder rond de houwitsers, de tanks en de luchtverdedigingsrakketten: de angst voor escalatie. Maar dat is inmiddels een gepasseerd station. Als president Poetin een aanleiding zoekt om de confrontatie met de Navo aan te gaan, vindt hij die toch wel. Heel Oekraïne staat vol met westerse wapens. Extra steun in de vorm van straaljagers zal het zetje niet geven, mits die zich natuurlijk verre houden van Russisch territorium. Maar die boodschap had Zelensky donderdag al meegekregen, zo liet hij blijken: ‘We vechten alleen op óns grondgebied.’

Daarop maakte premier Rutte er nauwelijks nog een geheim van dat Nederland binnen de Navo de levering van F16-gevechtsvliegtuigen aan het voorbereiden is, maar dat er nog wel overleg voor nodig is. ‘We werken naar een conclusie toe.’ Aangezien België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk ook niet afkerig zijn, en dat laatste land eerder dit jaar al begon met de opleiding van Oekraïense piloten, lijkt het een kwestie van tijd.

En dat is het ook voor Oekraïne, want met het voorjaarsoffensief op komst is elke dag uitstel er eentje te veel.