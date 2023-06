Almere heeft wel meer om trots op te zijn

Het terrein van de Floriade in Almere. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

In het artikel over de promotie van Almere City FC naar de eredivisie wordt gesteld dat er voor de stad ‘eindelijk’ iets is om trots op te zijn. Vervolgens volgt een lijst met zaken die de afgelopen jaren niet goed zijn gegaan. Natuurlijk het kasteel, de Floriade etc. Een lijst die je met gemak ook voor andere steden kunt maken.

Maak eens een andere lijst! Het plezier dat veel mensen aan de Floriade hebben gehad, de vele groene plekken in de stad, de natuur in de Oostvaardersplassen, de betaalbare woningbouw, de gescheiden fietspaden en de nabijheid van Amsterdam.

Een gemiste kans.

In de laatste alinea is sprake van een ‘stadionnetje’ als thuisbasis van Almere City FC, omdat niet alle fans er bij de huldiging in pasten. Verkleinwoorden en trots gaan slecht samen.

Boukje Loopstra, Almere

Manfred Weber

Tijdens het lezen van het interview met voorzitter Manfred Weber van de Europese Volkspartij dacht ik even dat onderaan de tekst een opmerking zou staan dat de vragen waren beantwoord door AI, in het kader van een nieuwe rubriek als de Speld. De beweringen waren vreemd beargumenteerd en niet coherent.

Manfred Weber zegt dat de natuurherstelwet voor minder voedselproductie zorgt, maar onderbouwt dat niet. Hij zegt bezorgd te zijn over droogte en overstromingen, maar banen en auto’s zijn belangrijker. Hij zegt het ene belang niet boven het andere te willen stellen, maar direct daarna stelt hij lonen boven milieu.

Maar nee, het was toch echt een mens genaamd Manfred Weber. Die verwacht dat zijn partij de EVP de geschiedenis zal ingaan als de leider van de verduurzaming, maar tegen de natuurherstelwet stemt en alles bij het oude wil laten.

Jan Pieter Zeeman, Harderwijk

Sloopkogel

Wat jammer toch dat ook wetenschapsjournalisten meedoen aan het Grote Polariseren. ‘Holistische sloopkogel’ Adriaan ter Braack stelt – overigens terecht – ongefundeerde gezondheidsfabeltjes van influencers en wilde praktijken van fopgoeroes aan de kaak. Maar om vervolgens alles uit de ‘alternatieve’ hoek met het badwater weg te gooien gaat misschien wat ver?

‘Eeuwenoude wijsheden uit andere culturen’ lijken mij de moeite van het bestuderen waard. Dat betitelen als een hobby en een narcismefeestje getuigt van een laatdunkende – en naar mijn smaak – niet zo snuggere houding. Uiteraard moet je wetenschappelijke feiten uiterst serieus nemen en goed op je laten inwerken. Anderzijds is het kritische denken, het bevragen en uitdagen van de wetenschap een respectabele en ook ‘academische’ manier van doen.

Niet al het alternatieve en spirituele gedachtengoed is verwerpelijk. Vooral wanneer daarin filosofische uitgangspunten worden gehanteerd die een alternatief kunnen vormen voor onze toch enigszins spaak lopende wereldorde. En – misschien iets om even bij stil te staan – Copernicus werd aanvankelijk ook voor gek verklaard.

Openstaan voor alternatieve levensbeschouwelijke visies is een groot goed. Wetenschappers en wetenschapsjournalisten die de ‘andere kant’ verketteren doen hetzelfde als wat wij de ‘wappies’ verwijten. Een en ander komt de wereldvrede niet ten goede, lijkt mij.

Maud van Thiel, Ede

Nieuwe generatie

Als babyboomer had ik mezelf er al mee verzoend dat ik ten eeuwige dage verdoemd zou zijn als mede-aanstichter en handhaver van de enorme milieuproblemen waarmee de mensheid nu is opgezadeld. In de rubriek ‘De onderneming’ lees ik dat het bedrijf For You Agency een commercieel bedrijf is dat vooral veel geld wil verdienen en geen boodschap heeft aan het feit dat ze door het promoten van producten op TikTok bijdragen aan overconsumptie en dus aan onze milieuproblemen.

Tot mijn grote vreugde mag ik dus vaststellen dat ook jongere generaties mijn nare babyboomertraditie voortzetten. Hier drink ik een oude klare op, op mijn uitgewassen grindtegelterrasje van mijn volkstuintje.

Rinus van Leest, Beek

Uitsluiting

Er is een discussie gaande over de juiste terminologie voor wat tot nu toe ‘etnische zuivering’ wordt genoemd. Dries van Leeuwen vindt zuivering een te positief woord en wil dit vervangen door massamoord. Pieter Markus is hier tegen, omdat niet elke etnische zuivering op massamoord uitloopt.

Ik stel een term voor die aan beide bezwaren tegemoet komt: ‘etnische uitsluiting’. Uitsluiting wordt algemeen als negatief gezien, maar houdt niet automatisch massamoord in. Degene die de term etnische uitsluiting hanteert moet deze dan wel concretiseren per beschreven situatie of gebeurtenis.

Hans Vermeij, Nijmegen

Huisartsen

In het commentaar uit hoofdredacteur Pieter Klok zijn zorgen over commerciële bedrijven die huisartspraktijken overnemen en winstmaximalisatie leidend maken. Een terechte zorg. Als alternatief ziet Klok een verbinding tussen huisartsen en commerciële bedrijven die de toenemende hoeveelheid praktijkmanagement op zich nemen. Er is nog een mogelijkheid: maak meer gebruik van stichtingen voor huisartsenzorg, met keurige governance, geen aandeelhouders, geen winstoogmerk.

Er bestaan in Nederland een twintigtal stichtingen voor huisartsenzorg. Huisartsen in loondienst werken in de gezondheidscentra van die stichtingen. Ze hebben hun eigen patiënten en professionele autonomie. De stichtingen hebben medewerkers voor managementtaken en huisartsen en ondersteuners kunnen zich volledig toeleggen op zorgverlening. Huisartsen gaan van praktijkhouderschap naar patiënthouderschap.

Een stichting kan een praktijk zonder opvolging ‘erbij nemen’, of je richt als regionale huisartsenorganisatie een stichting op. Daarmee zijn niet alle uitdagingen van de huisartsenzorg ondervangen. Maar de commercie is niet langer leidend.

Paulien van Hessen, bestuurder Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra