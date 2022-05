Alles wordt minder, maar dat is overmacht (nee, toch niet)

Gisteren, in het voorbijgaan, liep ik mezelf tegen het lijf. Na een hele ochtend werken moest ik er echt even uit. Kort, want als ik op tijd terug was, zou ik deze column misschien wel voor het eten af hebben en dan lag de avond opeens open voor ander werk dat ik dan op een later moment niet meer hoefde te doen. Vlug een rondje door het centrum, mijn vaste luchtplaats. Gejaagd stak ik door via het Pandhof naast de Dom, een plek die wordt gedomineerd door mensen die nergens heen hoeven. Een haastloos stukje stad, daarom kom ik er niet vaak. Ik heb altijd haast, al weet ik niet altijd waarom. Toen ik wat lome toeristen omzeilde, zag ik plots, van erg dichtbij, in een spiegelende ruit, iemand die wordt uitgeknepen door zijn baas. Doorgaan, doorgaan, dat kan efficiënter, handiger, korter die pauze, doe dat vanavond maar, kom op. Gek eigenlijk, want mijn baas, dat ben ik zelf. Ik zou best rustiger aan kunnen doen, ik zou best trager kunnen lopen, ik zou best andere keuzes kunnen maken.

Maar dat doe ik niet. Want ja, overmacht.

Thuis las ik het verhaal van Michiel van der Geest over de wankelende wijkverpleging. Andere koek, qua werkdruk. Het ging onder meer over een mevrouw die door haar dochter en zoon verzorgd moest worden, want de verzorgingstehuizen zitten vol. Omdat we steeds ouder worden en de zorg te duur wordt. Of: omdat er niet genoeg middelen zijn vrijgemaakt voor voldoende verzorgingstehuizen en genoeg wijkverpleegkundigen en redelijke salarissen. De meeste problemen liggen niet in eenrichtingsstraten, je mag ze best van meerdere kanten benaderen. En aan de horizon gloren nog veel meer problemen: het aantal 65-plussers stijgt de komende jaren enorm, het aantal dementerenden zal verdubbelen, om over toekomstige pandemieën en ander ongerief nog maar te zwijgen. De onvermijdelijke slotsom: de verwachtingen van de zorg moeten naar beneden worden bijgesteld en de zorgrichtlijnen moeten soberder. Het deed denken aan de conclusie waar Fransje aan het eind van Joe Speedboot op uitkomt: ‘Er is veel gebeurd en ik begrijp eindelijk de peilloze waarheid van de Alles-Wordt-Minder-Mannen op hun bank bij de rivier: alles is inderdaad minder geworden. Zelfs het verdriet daarover is minder.’

Eerder schreef Van der Geest al eens over jonge huisartsen die onder grote druk en tegen belachelijke tarieven werken en uiteindelijk gedesillusioneerd afhaken en iets anders gaan doen. Want alles wordt minder, behalve het werk. De wachtlijsten zijn nog even onafzienbaar als tijdens de coronajaren. Nieuwsuur filmde enkele weken geleden een mevrouw die al twee jaar wachtte op een scan van haar rug. Ze had lang geduld gehad, maar dat geduld raakte nu toch wel op. Maar ja: overmacht.

Het gekke is: niet alles wat op overmacht lijkt, is dat ook daadwerkelijk. De meeste overmacht is de logische consequentie van jarenlang beleid dat zelfredzaamheid en aan je lot worden overgelaten met elkaar heeft verward. Wat overmacht lijkt, is in werkelijkheid vaak iets anders, bijvoorbeeld angst, of desinteresse. Ziek worden is werkelijk overmacht, gehandicapt zijn of raken, of te veel diagnoses hebben om op de juiste behandelplek terecht te kunnen. Geen plek kunnen vinden voor je ernstig zieke ouder(s) of kind, of een wachtkamer treffen vol onbekende patiënten voor wie je elk vijf minuten de tijd hebt, is het soort overmacht dat een pijnlijk gevolg is van bewuste keuzes.