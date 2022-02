Alles wat zich niet liet meten was weerloos in de coronacrisis

Sinds Donald Rumsfeld, bekend van de westerse bijdrage aan de zooi in Afghanistan en Irak, een keer oreerde over de ‘bekende onbekenden’ en de ‘onbekende onbekenden’ waar hij het mee te schaften had, kun je het in kringen van bestuurders en managers met regelmaat horen: goed leiderschap is koel en beheerst vooruitzien. Wijs en onbevreesd anticiperen op de bekende onbekenden en de onbekende bekenden en andere woordcombinaties.

In het echt gaat het vaak zo: leider hopst manisch van nieuw probleem naar nog nieuwer probleem, overdonderd, ontredderd en elke dag opnieuw verbaasd. Ongeveer zoals het beeld dus dat oprijst uit de evaluatie die de Onderzoeksraad voor Veiligheid maakte van de eerste maanden Na Corona. De leiding van het land was matig voorbereid en onmachtig en deed maar wat, op hoop van zegen.

Dat wisten we natuurlijk al een beetje, of we vermoedden het. De Onderzoeksraad levert er een nauwgezette reconstructie bij en een analyse die ongewijzigd door kan naar de parlementaire enquêtecommissie, voor straks, wanneer we in de overzichtelijke fase van de afrekening aankomen. (Het is fantastisch geschreven bovendien, dat moet er nadrukkelijk bij gezegd want te veel onderzoeksverslagen staan vol kreupel proza dat pijn doet aan de ogen en andere lichaamsdelen.)

Mateloos boeiend deel van de analyse: hoe de voltallige crisisleiding zich fixeerde op alles wat meetbaar is. Het aantal volle bedden op de intensive care, de hoeveelheden getesten, een R van 1,234971.

Het diapositief daarvan, alles wat zich niet liet vangen in getallen en zich niet liet plotten in een grafiek, was derhalve weerloos. Verdwenen levensvreugde, nooit genoten onderwijs, een operatie die niet doorging, lege theaters, verboden bibliotheken, een klap van de mishandelaar met wie slachtoffers in lockdown werden geduwd, het eenzame sterven van dierbaren in het verpleegtehuis omdat iemand boven in de voedselketen het krankzinnige besluit had genomen dat zo’n mensonterend einde júíst in het algemeen belang was. Wat niet is, valt niet te meten en wat niet te meten valt, telt niet. De ‘kwalitatieve informatie’, schrijft de Onderzoeksraad, verloor het van ‘de kwantitatieve’.

Misschien komt cijferfixatie elders ook voor, maar het is in elk geval heel erg Nederlands. Fundamentele debatten ontaarden hier meestal in schande spreken van het koopkrachtplaatje in drie cijfers achter de komma voor het tweede percentiel. Zes komma twee miljard euro bezuinigen, dat begrijpt iedereen. Maar wat we verliezen wanneer de lichte koekoekshommel niet meer vliegt, valt niet te becijferen. Tegenwoordig wordt, naast de ontwikkelingen van het bbp, door het CBS ook ‘de brede welvaart’ in kaart gebracht, bomvol informatie over zachte indicatoren als gezondheid en schone lucht, maar daar is bitter weinig echte belangstelling voor. Ook niet bij leden van de Tweede Kamer die nota bene zelf aan het CBS vroegen om niet alleen naar welvaart maar ook naar welzijn te kijken. Veel te ingewikkeld.

Geen wonder dat de kunsten als eerste sneuvelen zodra het een beetje tegenzit. Daar valt weinig aan te meten.

Doe dit in een volgende crisis niet, adviseert de Onderzoeksraad. Probeer dan niet de onzekerheid te bestrijden door zoveel mogelijk harde data te verzamelen en die zaligmakend te verklaren. Houd rekening met de dingen die je niet kan meten, niet kan weten, niet kan voorzien.

De Onderzoeksraad schrijft het niet zo op, maar wat hij eigenlijk vraagt is: geef de verbeelding vrij baan.