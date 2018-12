Alles wat u twittert, kan tegen u worden gebruikt

Kevin Hart lag direct onder vuur vanwege homofobe opmerkingen op Twitter, nadat bekend werd dat hij het Oscargala zou presenteren. Het gaat om honderden oude berichten, waarin hij bijvoorbeeld ‘homo’ en ‘fag’ gebruikt als scheldwoord. In 2011 schreef Hart: als ik mijn zoon zie spelen met mijn dochters poppenhuis sla ik dat kapot op zijn hoofd, ‘omdat dat gay is’. In zijn comedyshow in 2010 zei hij: ‘Ik heb niks tegen homo’s maar als ik kan voorkomen dat mijn zoon homo wordt, doe ik dat.’

After seeing this @benfraserlee tweet, I did a search for every time Kevin Hart tweeted "fag," "homo," or "gay." It was…a lot. And he seems to have basically stopped tweeting those words after 2011 — i.e. the year his first stand-up movie became a hit. https://t.co/P8nTOilFgx pic.twitter.com/6uzPhnvt4F Adam B. Vary

Hart (39) reageerde aanvankelijk geïrriteerd. ‘De wereld is gek geworden’, zei hij donderdag. ‘Als je niet gelooft dat mensen zich ontwikkelen als ze ouder worden, weet ik niet wat ik je kan vertellen.’ Vrijdag trok hij zich terug na aanhoudende kritiek, hij wil ‘niet de aandacht afleiden’ op het Oscargala.

Communicatieadviseur Charles Huijskens vindt dat Hart terecht is afgerekend op zijn verleden. ‘Twitter lijkt misschien privé, dat is het niet. Hier was er geen sprake van een paar misplaatste grappen, het was een patroon. Hart was al lang geen kind meer toen hij dit schreef.’

Ook VVD-Kamerlid Thierry Aartsen (28) raakte in september in problemen door oude tweets. Als 19-jarige beklaagde hij zich dat zijn trein vertraging opliep: ‘Zelfmoordenaars, word eens creatief’. Ook publiceerde hij een omstreden bericht over Sylvana Simons.

Aartsen had beter moeten nadenken voordat hij dit de wereld instuurde, meent Huijskens. Dat Aartsen ermee wegkwam is te danken aan VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Die zei dat iedereen het recht heeft ‘domme dingen’ te doen.

Columnist Grapperhaus

Waar ligt de grens? Van belang is of iemand een goede verklaring heeft voor tweets die achteraf ophef veroorzaken. Voordat Ferdinand Grapperhaus vorig jaar minister van Justitie en Veiligheid werd, was hij onder meer columnist. In die rol oordeelde hij hard over latere collega’s als Mark Rutte. ‘Grapperhaus maakte die opmerkingen in een andere rol, waarbij paste dat hij zich stevig uitsprak’, zegt Huijskens.

Over comedians als Kevin Hart kun je zeggen dat zij een andere rol hebben dan bijvoorbeeld politici. Mag je cabaretiers überhaupt afrekenen op ‘grappen’?

Dat ligt eraan, zegt cabaretier Theo Maassen. Hij ergerde zich toen filmproducent Disney deze zomer regisseur James Gunn ontsloeg vanwege een paar grappen op Twitter. Gunn schreef onder andere ‘lachen is het beste medicijn, daarom lach ik om mensen met Aids’. Maassen: ‘Dat was een middelmatige, maar wel kraakheldere grap. Het is belachelijk iemand te ontslaan vanwege een grap.’

Bij Hart ligt dat genuanceerder. ‘Begrijp me goed: ik maak me zorgen over de vertrutting van de samenleving. Je moet over alles grappen kunnen maken. Ik maak zelf ook wel eens homofobe grappen. Het probleem bij Hart is dat wat hij zegt over homo’s niet voelt als een geintje. Het is geen grap, maar opvoedadvies van een macho. Heel naar.’

Wat meespeelt, is dat Hart Twitter als podium gebruikte. Theo Maassen: ‘In je eigen show kun je verder gaan. Dan betaalt het publiek om je te zien en weten mensen wat ze kunnen verwachten.’