Alles wat ongemakkelijk is voor het Kremlin komt niet op de beeldbuis

Media in Beeld Sophia Twigt

Ooit was de televisie een venster op de wereld, maar voor de Russische televisiekijker wordt die wereld met de dag kleiner.

Dat de Canadese film Navalny deze week in Los Angeles de Oscar kreeg als beste documentaire zal de meeste kijkers in Rusland zijn ontgaan. De nieuwsuitzendingen volstonden met plichtmatige meldingen over de grote winnaar, Everything Everywhere All at Once, maar zwegen als het graf over de geruchtmakende film over Ruslands bekendste oppositieleider, diens miraculeuze ontsnapping aan de dood door vergiftiging en de spannende detective story over de ontmaskering van de daders.

‘Vergeten’

Een Petersburgse televisiezender noemde 22 van de 23 Oscarwinnaars, de laatste werd wijselijk ‘vergeten’. Ook in de geschreven media was het zoeken met een vergrootglas, meestal ergens onderaan in de nieuwsberichten. Waar Navalny toch werd genoemd, was dat zonder nadere bijzonderheden, fragmenten uit de speeches of inhoudelijke informatie. Volgens persbureau Interfax ging de film ‘over het leven van Aleksej Navalny vanaf de zomer van 2020, toen hij in het ziekenhuis belandde na een vergiftiging’.

Er was een tijd dat de Oscaruitreiking ook in Rusland live werd uitgezonden. Daar kwam in het voorjaar van 2014 een abrupt einde aan, juist toen Russische militairen in uniformen zonder insignes strategische plekken op de Krim bezetten, vlak voor een ‘referendum’ over de status van het schiereiland en de daaropvolgende annexatie door Rusland. De uitzending werd op het allerlaatste moment afgelast ‘in verband met het grote aantal nieuwsberichten over de situatie rond de Krim en Oekraïne’, zoals de officiële verklaring van het Eerste Kanaal luidde. De vijf uur durende ceremonie zou de naar nieuws hunkerende kijkers hinderen, ‘vooral in de ochtenduren’. Sindsdien moeten cinemaminnende Russen hun Oscarnieuws van elders betrekken.

Joelia Navalnaja spreekt de zaal toe bij de Oscaruitreiking voor de documentaire over haar man, Aleksej Navalny. Beeld Carlos Barria / Reuters

Het Eurovisie Songfestival zijn de Russen ook al kwijt. De kandidaatstelling voor en de resultaten van het evenement leidden voorheen tot felle en emotionele debatten op de Russische televisie. Eurovisie was een zaak van nationaal belang. Rusland won in 2008 en was het jaar daarop gastheer. In de jaren daarna eindigden Russische kandidaten meer dan eens netjes in de top tien, maar toch werd in talkshows vaak nog urenlang nagepraat over waarom de overwinning weer naar een ander land was gegaan.

Uitgesloten van deelname

Vorig jaar werd Rusland uitgesloten van deelname, als represaille voor de inval in Oekraïne. Het was aanleiding voor de centrale Russische televisiezenders uit de EBU (European Broadcasting Union) te stappen. Daarmee verloor Rusland ook de uitzendrechten op het Songfestival.

Ook de Nobelprijs bezorgt de staatstelevisie hoofdbrekens. In 2021 kreeg journalist Dmitri Moeratov de Nobelprijs voor de Vrede. Moeratov is hoofdredacteur van de onafhankelijke Novaja Gazeta, sinds jaar en dag een lastige luis in de pels van het Kremlin. Het grote nieuws werd droogjes gemeld op de Russische staatstelevisie, met nog wel een ongevaarlijke quote van Moeratov die vertelde over de strijd tegen zeldzame ziekten, waaraan hij het prijzengeld zou besteden.

Maar de uitreiking werd niet uitgezonden, net zomin als de al te ongemakkelijke toespraak van Moeratov. ‘In ons land, en niet alleen bij ons’, zei Moeratov, ‘is de gedachte populair dat politici die bloedvergieten willen vermijden zwak zijn, maar dat de wereld dreigen met een oorlog de plicht is van echte patriotten.’ Moeratov sprak ook over Navalny en de mensenrechtenorganisatie Memorial, op dat moment bedreigd met liquidatie.

Nobelprijs voor de Vrede

Een jaar later kreeg datzelfde Memorial de Nobelprijs voor de Vrede, samen met de Belarussische mensenrechtenactivist Ales Bialiatski en het Oekraïense Centrum voor Burgerlijke Vrijheden. Voor de Russische televisie opnieuw een dilemma. Te groot nieuws om helemaal te negeren, en dus voegde de nieuwszender Rossia24 er fijntjes aan toe dat het tot ‘buitenlandse agent’ verklaarde en inmiddels opgeheven Memorial ‘zoals bekend gefinancierd wordt door de Europese Unie en de Verenigde Staten’. De uitreikingsceremonie werd, geen wonder, weer genegeerd.

Dus ja, thuis voor de buis in Rusland wordt de wereld steeds kleiner. Dat sluit naadloos aan op president Poetins adagium, uitgesproken in een heel andere context: ‘Wat hebben we aan een wereld waarvan Rusland geen deel uitmaakt?’