Het mooiste aan het Jeugdjournaal is het als verslaggevers de klas ingaan om de meningen te peilen over actuele kwesties, zoals vuurwerk, Sinterklaas of het kindervaccin. De kinderen gaan rechtop zitten voor ze antwoord geven, trekken een verstandig gezicht en praten dan zonder uitzondering woord voor woord hun ouders na: ‘Het kan toch niet zo zijn dat…’ ‘Wordt nu ook al onze vrijheid afgepakt?’

Aan alles zie je bij de kinderen de ouders af. Sophie, met bril, duwt haar handen tussen de knieën en zegt zachtjes dat ze ‘een vaccin wil om anderen te beschermen’. Kevin legt een elleboog op zijn tafeltje en zegt dan, alsof hij thuis een laboratorium heeft ingericht en op de eerste onderzoeksresultaten wacht: ‘Ik wil eerst weten wat erin zit.’

De leerkrachten in de reportages helpen de kinderen niet met het vormen van een mening over het vaccin. Net als de geraadpleegde deskundigen zeggen ze onophoudelijk: ‘Luister naar je gevoel, maak je eigen keuze, en bedenk daarbij altijd: wat je ook kiest, alles is oké, alles is goed’. Ze zijn bang voor boze ouders en roedels op internet – van feiten schijnen die nog veel giftiger te worden.

Dus in een situatie waarin werkelijk alles oké is, elke mening exact even tof en belangrijk, waarin bovendien alles veilig is en het respect voor de persoonlijke gevoelens en gedachten de klassen vult, durft bijna niemand te zeggen wat-ie denkt. De kinderen zeggen het de leraren na – wat ik ook beslis, alles is goed – bang dat het schoolplein op de maatschappij gaat lijken en ze straks in de pauze in een hoek zullen worden gedreven door andersdenkende kinderen.

In plaats van alles op het individuele kindergeweten af te wentelen, zou je kinderen ook kunnen zeggen wat jou het beste lijkt. Uitleggen dat de wereld niet afhangt van hun gevoelens en gedachten, al was het maar omdat hun eigenbelang grotendeels opgaat in het groepsbelang: hoe meer vaccins, hoe meer school, vriendjes, sport en hoe meer opa’s en oma’s er over zullen blijven.

Intussen hoor je ouders zich alweer hartstochtelijk baseren op de meningen van hun kinderen: ‘Mijn kind wil zelf geen vaccin! Hij wil eerst weten wat erin zit!’ Zelden begrijpen ze wie het leed heeft veroorzaakt als ze roepen, zodra er een Piet in beeld verschijnt die niet pikzwart is: ‘Mijn kind ligt ongelukkig in een hoek te huilen! Hij schreeuwt: voor mij is Sinterklaas voor altijd verpest!’

Alleen om met een microfoon aan zo’n lange stang de ouders op het hoofd te kunnen timmeren zou ik een tijd verslaggever van het Jeugdjournaal willen zijn – ‘Mijn kind wil het zelf niet!’ Ja, komt door jou, pats. ‘Mijn kind is boos en ongelukkig!’ Ja, pats, jouw schuld, domme gans. Maar ik sta niet op het schoolplein, mijn taak is hier, op deze plek, waar ik, speciaal voor u, zoveel mogelijk mijn eigen parochie sta na te praten.