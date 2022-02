Alles in Nederland gaat altijd over zoveel mogelijk schijven, ook de vergeten viruscrisis

Sloomheid en slijm, de tekenen van het virus zijn bekend, desoriëntatie en dood. Slachtoffers vallen zomaar uit de lucht en blijven dan liggen als verdoofd, of tollen rond in parkjes, op straat, op de dijk, trekkend met hun nek. Er zit weinig anders op dan die om te draaien.

Niet eerder vlamde het virus zo op, zeggen Eelke Jan en Rinaldo. Doorgaans zijn hun wintermaanden kalm, maar nu moet de verbouwing van vogelopvangcentrum Fûgelpits wachten voor de gevleugelde griep. Dagelijks halen ze zieke beesten op, uit velden en dorpen, ook al zijn ze niet meer te redden. Telkens weer trekt Rinaldo Korst zijn wegwerpoverall aan, handschoenen, mondkapje, schoenhoezen, bang om het virus mee te nemen. ‘Het is een neurologische aandoening’ – en hij laat een verdrietig filmpje zien van een twintig jaar oude buizerd, lusteloos knikkend met zijn kop, gebracht door een bezorgde boer. ‘En nu zit het al in de vos.’

Rinaldo Korst ruimt buitendijks een brandgans. Beeld Marcel van Kammen

Soms komen wandelaars aan het hek, een apathische brandgans lief in hun armen, een en al besmettingshaard. Daarom blijft het hek nu dicht. Het is beangstigend, zegt Eelke Jan Wiersma, ‘als mensen bellen is het dóórvragen: waar zitten ze, hoeveel, wie is er in de buurt. Blijf d’r echt bij weg, zeggen we. Dat is moeilijk: zo’n gans doet niets meer, maakt geen geluid, het liefst pakken ze ’m op om te knuffelen.’

Het is een vergeten pandemie, wat weggedrukt door die andere, al zijn de zorgen groot dat het virus overspringt. Op vossen, zeehonden, otters. Op de mens. De vogelgriep leidt al maanden tot de bekende berichten in de krant: zoveel duizend dieren geruimd op bedrijf A, zoveel duizend op bedrijf B, vervoersverbod hier en daar. Opnieuw is er debat over de intensieve pluimveehouderij – geen boer wilde me vertellen over het drama van een ruiming.

Tegelijk is onduidelijk hoeveel wilde dieren besmet zijn, waar precies, welke soorten. De vogelopvang levert geen cijfers aan, het wordt ze niet gevraagd. Voor dit gebied meldt de NVWA slechts een handvol zieke vogels: een brandgans, elf zwanen, een bergeend, terwijl ze er bij de Fûgelpits al vierhonderd borgen.

Met de storm spoelden maandag opmerkelijk veel dode ganzen aan, het waterschap was druk met ruimen, maar of er op het virus wordt getest is onduidelijk. Achter de zeedijk is het opvangcentrum: drie generaties Wiersma, te beginnen met Eelke Jans oma, leggen zich al meer dan veertig jaar toe op het redden van vogels. Jaarlijks bergen ze zo’n 2.500 dieren, soms het dubbele, om ze later weer gezond los te laten.

Maar tegen de vogelgriep helpt niets. ‘De meeste verlossen we zelf uit hun lijden’, zegt Eelke Jan, ‘soms gaan we naar de dierenarts’. Rinaldo: ‘Het is naar. Hier werd je geen vrijwilliger voor. Ik denk steeds: dit is ook een manier om ze te helpen.’

Het seizoen begon in oktober met een paar zwanen. Daarna smienten en nu de brandganzen, krachtige beesten die naar Spitsbergen vliegen en terug, maar nu naar adem happend wachten op het einde. Rinaldo: ‘Het griepseizoen wordt steeds langer. Soms zijn we bang dat dit het hele jaar door blijft gaan.’ Eelke Jan: ‘Wat we nu meemaken, zo landelijk en massaal, dat geeft wel een beetje aan wat er speelt.’

Een beetje – meer valt er niet over te zeggen. Het melden en ruimen van wilde besmette vogels is nogal decentraal geregeld. Welke autoriteit moet ingeschakeld, is afhankelijk van waar de vogel neerkomt. Lokale weg, of lokaal water: gemeente. Provinciale weg: provincie. Provinciaal water: waterschap. Rijkswater of snelweg: Rijkswaterstaat. Langs het spoor: ProRail. Meer dan drie verdachte eenden, ganzen of zwanen gevonden, of meer dan twintig ‘andere vogelsoorten’? Melden bij de NVWA, adviseert Werkgroep AImpact2021. ‘In andere gevallen Sovon en DWHC.’

Gelukkig kregen ze van hun gemeente opdracht zieke vogels te ruimen, dat geeft houvast, en zo worden ook de vrijwillige kilometers betaald. Maar de bijdrage die ze vorig jaar door het ministerie was toegezegd, is nog steeds niet ontvangen. Er zijn vogelopvangen die daarom geen zieke dieren meer melden of ophalen, ook uit angst voor ruimingen. ‘Het zou handig zijn als we beter wisten waar we aan toe zijn.’

RIVM, WBVR, NVWA, DWHC, LNV – wie wat doet om de pandemie te bestrijden, en waar je moet zijn met je besmettingen, is zelfs de vogelruimers onduidelijk. Alles in Nederland gaat altijd over zoveel mogelijk schijven, ook deze viruscrisis, ‘er is geen enkele instantie écht verantwoordelijk’, zegt Eelke Jan, ‘en dat is best… vreemd.’

Zelf stellen ze het ministerie voor.