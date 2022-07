Je kunt zeggen van de jeugd wat je wilt – dat ze door twee jaar corona anarchistisch zijn geworden, te veel tiktokken, verslaafd zijn aan telefoons en lachgas, en, grootste misdaad tegen de oudere mensheid, dat ze facetimen in de bus – maar ze hebben wel een constructieve nieuwe hobby en dat is zelf computers bouwen.

Ik baseer dit op mijn eigen zoon, maar het is wijdverbreid: op TikTok zie je tieners aanhoudend in dertig seconden pc’s in elkaar knutselen, doorzichtige pc’s, zodat je alle kabels en moederborden lekker kunt zien zitten, en natuurlijk voorzien van alsmaar van kleur veranderende led-verlichting, want alles in het leven van 12-jarigen van nu is voorzien van kleurige led-verlichting.

In mijn jeugd – ach, ik zal maar niet eens vertellen hoe het in mijn jeugd zat, iedereen weet heus wel dat we de hele dag in de stortregen met een houten, vierkanten hoepel aan het spelen waren en geen idee hadden wat een computer was, laat staan kleurige led-verlichting.

De vakantie van mijn zoon was begonnen, hij was al weken bezig om via Marktplaats zo ongeveer al zijn bezittingen te verkopen en nog liggende spaargelden bij elkaar te harken, en toen kwam er een dag waarop er aanhoudend bezorgers aanbelden met vage dozen met daarin dingen als een processor of een geluidskaart (ik weet niet of een geluidskaart bestaat, maar zoiets).

Hij pakte die dozen dan heel enthousiast uit, liet een klein zwart vierkanten dingetje aan mij zien, en zei: ‘Wat denk je dat dit is?’ Dan zei ik: ‘Het geheugen?’ En dan zei hij: ‘Bijna goed’ en legde uit wat het wél was, wat ik niet helemaal heb onthouden, want ik heb zelf geen geheugen.

Ik waarschuwde hem steeds dat het bouwen misschien wel lang zou duren, zou tegenvallen, dat bepaalde snoertjes net niet in bepaalde gaatjes zouden passen, dat het sowieso niet zo zou gaan als op TikTok, dat hij op een gegeven moment gek van frustratie zou worden, dat we dan de bevriende vader van jongens die al eens een pc gebouwd hadden zouden opbellen, dat het heus goed zou komen, maar niet meteen, misschien pas na de zomervakantie.

Verwachtingsmanagement heet dat in de opvoedkunde, en daar ben ik goed in: altijd lage verwachtingen scheppen, behalve van de Efteling.

Hij knikte en ging aan de slag. De eettafel lag vol snoeren en kleine schroefjes. ’s Avonds was ik weg. Ik kwam thuis, en daar stond hij. Een computer als een jarentachtigdisco, vol lampjes en kleuren en hij deed het ook echt, kijk, daar flakkerde Windows al aan.

De volgende dag zetten mijn man en ik samen een Ikea-bureau in elkaar, om de computer op te zetten. Liep anders.