Alleen veilig vrijen beschermt tegen een soa

Studenten nemen een kijkje in de anticonceptie-camper tijdens de introductieweek voor studenten in Leiden. Beeld BART MAAT / ANP

Vroeger durfde ik mijn bedpartners niet te vragen of ze recentelijk waren getest op soa’s, zegt Joy. (Seks met Joy, 25/2). Nou, vette pret voor iedereen die recentelijk seks had met iemand die zich net had laten testen. En voor de mensen die denken dat ze na een negatieve test een tijdje veilig kunnen vrijen.

Ik moest denken aan Paul van Vliet: ‘Mij kan niets gebeuren, ’k heb me net nog laten keuren.’

In het verleden behaalde resultaten bieden toch geen garantie voor de toekomst? Je recentelijk negatief geteste bedpartners zullen nou net gisteren lekker in de weer geweest zijn met mensen met schaamluisjes. Tegen soa’s word je alleen maar beschermd door veilig te vrijen. Anders hoor ik graag waar die preventieve soatesten te halen zijn. En vind dan ook graag testen uit die bij voorbaat helpen tegen corona en hiv, alstublieft.

Elly van den Boom, Den Haag

Wensdenken

Bekende woorden werden uit het geheugen opgediept: ‘... schaamte, welgemeende excuses, en we gaan alles doen om het beschadigde vertrouwen te herstellen…’ En dat uit de mond van premier Rutte, de man met een haperende actieve herinnering. Zou de afhandeling van de schade veroorzaakt door bevingen in Groningen, anders gaan dan die van de toeslagenaffaire?

Hoop doet leven. Maar het lezen van het interview met Sandra Palmen - de ambtenaar van de notitie over het onrecht in de toeslagenaffaire - veroorzaakte al enige twijfel. Totdat je het bericht leest over een proef met toeslagenouders. Zeven maanden is getracht hun schade sneller af te handelen via een vaststellingsovereenkomst. Wat in één van de vijftien gevallen is gelukt. Dan sta je weer met beide benen op de grond.

Zolang iedere interactie tussen burger en overheid over belastingen, toeslagen en compensatie is gebaseerd op wantrouwen, blijft een snelle en adequate afhandeling van welke schade dan ook niets anders, dan om met Johan Remkes te spreken, ‘wensdenken’. Veel beloven en weinig geven doet (alleen) een gek in vreugde leven.

Hans Moonen, Utrecht

Memo

Prachtig interview met Sandra Palmen over haar memo in de toeslagenaffaire. Op de vraag of er ooit een collega is geweest die heeft gezegd: ‘Dat had je toch maar goed gezien’ is haar antwoord: ‘Nooit’. Hoe mooi is het dat zij in haar functie als rechter nu de toga draagt van de overleden ombudsman Alex Brenninkmeijer?

Joop van der Schaaf, Bussum

Gendervragen

Als docent in het voortgezet onderwijs heb ik de aandacht voor genderdiversiteit de afgelopen jaren zien toenemen. Ik hoop van harte dat er door artikelen als Een moeilijke leeftijd meer ruimte komt voor een debat. Niet alleen over de voors en tegens van een medisch traject voor jongeren, maar ook over de best passende reactie op vragen rondom gender die daaraan voorafgaan.

De puberteit is de periode voor identiteitsontwikkeling en experimenteren is daarin essentieel. Als docent gun ik mijn leerlingen hun zoektocht. Maar is meegaan in de vraag andere pronouns te gebruiken helpend of een sociale interventie die de vrijblijvendheid van de zoektocht beperkt? Versterken we genderstereotypering niet juist door nieuwe namen te gebruiken voor wie de standaard genderrol niet past? Of is emancipatie van mensen die afwijken van de norm zonder nieuwe labels niet mogelijk? Als aandacht voor genderdiversiteit leerlingen als Mick helpt en de verwarring bij leerlingen als Iris juist vergroot, wat doe ik dan in de klas?

Imke De Graaf-van Rooij, Eindhoven

Zelfscankassa

Chagrijnige klanten bij weer een controle aan de zelfscankassa. En dat terwijl de oplossing simpel is. Beste supermarkt, maak van de steekproef een positieve loterij. Word je als klant gecontroleerd en blijk je alles netjes te hebben afgerekend, dan verdien je 10 procent korting op je boodschappen. Wedden dat het chagrijn over is, en dat iedereen naar de zelfscankassa wil? Tel uit je winst.

Marcel van der Heyden, Nieuwegein