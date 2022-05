Alleen samen komen we van Russisch gas af

Koffergooiers

Waar gaan we in Nederland naartoe dat we de ‘koffergooiers’ onder zulke erbarmelijke omstandigheden laten werken? (Zaterdag, 30/4) Waar zijn de tijden gebleven dat men respectvol met elkaar omging, welke functie men ook bekleedde in de luchtvaart? Mijn opa Willem was ook zo’n ‘koffergooier’ voor de KLM, in de jaren ’50.

Het was hard werken, maar men had respect voor elkaar, van ‘koffergooier’, stewardess tot directie. Hij kreeg zelfs fooien van de passagiers. Het was een baan waarmee je een gezin met vijf kinderen kon onderhouden. Natuurlijk, er werd minder gevlogen, maar kunnen we er niet weer een eervolle baan van maken? Met een normaal inkomen en vastigheid.

Claudia Koster-Van de Ruit, Enkhuizen

Afgekeurd

Afgezien van de vraag of Van Lienden c.s. zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting en/of verduistering (Ten eerste, 30/4), valt op dat niets is gedaan met het kennelijke gegeven dat een groot gedeelte van de door de heren geleverde mondkapjes afgekeurd en dus onbruikbaar is, terwijl de afnemer in een dergelijk geval het recht heeft de overeenkomst te ontbinden en de voor de ondeugdelijke producten betaalde gelden terug te vorderen. Ik kan mij voorstellen dat de Tweede Kamer en meer in het algemeen de belastingbetaler graag wil weten om welke reden(en) van dat recht geen gebruik is gemaakt. Het zou de minister van VWS sieren om daarover opheldering te verschaffen.

Maarten Le Poole, Zeist

Huurverlaging

Bewoners van slecht geïsoleerde huurwoningen zijn met name de dupe van de stijgende energieprijzen. Zelf isoleren is een optie, maar waarom is er geen koppeling tussen de huurverhoging en het energielabel van de woning? Alles onder bijvoorbeeld label C krijgt een huurverlaging die meer wordt naarmate de woning een slechter label heeft.

Pas vanaf label C mag de huur verhoogd worden. Dit zal verhuurders stimuleren de woningen te isoleren, zodat verhuurders minder stookkosten hebben en wij als land minder afhankelijk van (Russisch) gas.

Jan Pieter Zeeman, Harderwijk

Debacle

De landelijke snelheidsverlaging zou het zoveelste debacle zijn in het stikstofdossier (Ten eerste, 30/4)? Dan toch alleen juridisch. Want de stikstofuitstoot door het verkeer is fors verlaagd. Zij het niet genoeg en niet overal.

Gerrit van der Meij, Den Haag

Cijfers

Aleid Truijens bepleit al jaren dat de uitslag van de Cito-toets zou moeten bepalen wat het middelbare-schooladvies wordt in groep 8. Opdat (onbewuste) vooroordelen van de leerkracht niet leidend zijn, waarmee we hopelijk kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs voorkomen.

Nu lees ik regelmatig dat voor toelating tot de studie geneeskunde allerlei selectiemethoden uit de kast moeten worden getrokken (Danka Stuijver, 28/4). Ook tegen de kansenongelijkheid. Kan iemand mij uitleggen waarom hetzelfde principe hier niet geldt, dat mensen die met uitstekende eindexamen cijfers zijn geslaagd niet ook het meest geschikt zijn om een goede arts te worden? Zij hebben bewezen hun huiswerk goed te doen, doorzettingsvermogen te hebben, evenals ambitie en motivatie.

Nathalie van der Poel, Den Dungen

Usance

Dat Koot en Bie maatschappelijke ontwikkelingen vroeg zagen aankomen weten we, neem de Positivo’s (‘Onze God die is de beste’) en de Tegenpartij (‘Geen gezeik, iedereen rijk’). Het ‘tijdgeest-verweer’ in de Derksen-affaire onthult de volgende in de reeks, waar het typetje van Van Kooten seks met dieren vergoelijkend toelicht: ‘Dat was de gewone, gebruikelijke usance’.

Jaap Blaakmeer, Heerenveen

