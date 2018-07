Tom had honger na de finish in Parijs. In een afgeschermde ruimte zag ik hem, zo uit de hand, in een enorme vlaaipunt bijten. En één vlaaipunt was niet genoeg. In dezelfde hand hield hij een tweede in de aanslag, wat een kunst op zich was. Was dit behalve het aanvullen van een suikertekort een vorm van ontlading: na drie weken wetenschappelijk verantwoord afzien aan tafel gewoon naar binnen gooien wat toevallig voorhanden is?

De vlaaipunt zag er stevig en voedzaam uit. Niet zo’n slap ding dat eerst op je kin komt liggen, scheurt, en voor ongeveer de helft ter aarde stort. Het kon niet anders dan dat het hier ging om de vlaai der vlaaien, die van bakkerij De Bisschopsmolen in Maastricht.

Er wordt wel eens gelachen om de Limburgse vlaaienfolklore, maar alleen door onwetenden.

Dus ik zie Tom happen in de vlaaipunt en duik meteen in het stapeltje kranten dat ik apart had gelegd. Ik vind snel wat ik zoek: op 21 juli jl. plaatst mijn ochtendblad De Limburger een razend interessant artikel over innovatieve Limburgse bedrijven die het voedingsteam van Team Sunweb niet alleen van goede raad en wijsheid voorzien, maar ook van producten die behoren tot de top van de zogenoemde marginal gains in het wielrennen. Op de begeleidende foto snijdt Dumoulin in bakkerij De Bisschopsmolen een vlaai aan met de omtrek van een karrenwiel.

In de spanning van het moment (de 14de etappe moest nog van start gaan) kwam het niet in me op, maar nu het pleit van de Tour 2018 is beslecht, vind ik Bisschopsmolen een wat ongelukkige naam. Bisschop roept beelden op van bleke, katholieke handjes die het mystieke huwelijk iets te letterlijk namen en met het beroeren van ‘pielemuisjes’ de levens van behoorlijk wat jeugdige onwetenden permanent ontwrichtten. Het is een terzijde, en niet eens een exclusief Limburgs kwaad. Dus maar gauw terug naar het constructieve Limburgse heden.

Voor het brood experimenteert De Bisschopsmolen met onbekende graansoorten, onder andere tridordeum. Team Sunweb nam er een paar zakken van mee naar de Tour, alsmede drie broodbakovens. Tom mocht nog niet aan de Tridordeum. Komende winter eerst maar eens uittesten of zijn poepgrage darmen het verdragen.

Veel goeds komt uit Limburg. Ik noem Fruitflow, een tomaatextract dat de bloedsomloop bewezen verbetert. Ik noem Peptopro van DSM, een ‘opgeknipt eiwit’ dat onmiddellijk ‘hecht aan de spieren’.

Het verbaast me niks dat innovatie uit Limburg komt. Reeds dertig jaar geleden was ik tijdens de Tour vrijwillig onderzoeksobject van de universiteit van Maastricht. We pionierden er onbevangen op los.