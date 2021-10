Alleen een helder migrantenbeleid van de EU zou een ‘gepast’ antwoord zijn op wangedrag Belarus

Poolse militairen houden migranten tegen aan de Belarussische grens bij het dorp Usnarz Górny. Beeld AP

Ten minste acht mensen zijn om het leven gekomen in het grensgebied tussen Belarus en Polen. De migranten werden door de Belarussische dictator Loekasjenko naar de grens met de EU gestuurd, als wraak voor de sancties tegen zijn regime. De EU-lidstaten Polen, Litouwen en Letland willen ze echter niet toelaten, waardoor ze vast komen te zitten in een humanitair en juridisch niemandsland.

Volgens het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) maken de EU-lidstaten zich schuldig aan een ‘duidelijke schending van het internationale vluchtelingenrecht en het internationale recht op het gebied van mensenrechten’.

Krachtens internationale verdragen heeft iedereen het recht om asiel aan te vragen. Het sluiten van grenzen met muren en prikkeldraad of het terugsturen van asielzoekers over de grens is niet toegestaan. Helaas gebeurt dat steeds vaker en niet alleen aan de grens van Belarus. Volgens een onderzoek van de Britse krant The Guardian zijn tijdens de lockdowns in de coronapandemie meer dan tweeduizend migranten om het leven gekomen toen zij werden teruggestuurd, vooral op de Middellandse Zee.

Men kan enig begrip hebben voor de moeilijke situatie waarin landen als Polen, Litouwen en Letland zich bevinden, aangevallen door een cynische dictator die migranten als politiek wapen inzet. Toch is het niet aanvaardbaar dat EU-lidstaten grondrechten en internationale verdragen schenden, waardoor migranten overlijden door uitputting, onderkoeling of ondervoeding.

De EU wordt door deze kwestie in verlegenheid gebracht. Vorige week vroegen de Europese regeringsleiders om een ‘gepast’ antwoord op de agressie van Belarus, waarbij het internationaal recht gerespecteerd moest worden. Aan de grens met Belarus is daar geen sprake van. De mensonwaardige situatie bevestigt de noodzaak van een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid, met een eerlijke verdeling van erkende vluchtelingen over het continent, meer mogelijkheden voor legale migratie en een royalere financiering van opvang in de regio.

Zo’n beleid zal niet alle problemen oplossen. Er zullen nog altijd meer mensen komen dan Europa wil opnemen. Een strenge grensbewaking blijft noodzakelijk, met alle onaangename taferelen van dien. Maar de EU en haar lidstaten zijn het aan hun stand verplicht migratie zo goed mogelijk te reguleren, waarbij internationale verdragen en grondrechten van migranten gerespecteerd worden.