Alleen Bear Hug Biden kan Kim Jong-poetin stoppen

Twee beelden domineerden de week van ‘1 jaar sinds 24/2', de datum van Ruslands grote vervolg op een invasie die begin 2014 begon. Het eerste komt uit Kyiv - de bear hug van Biden en Zelensky. Mooi gebaar. Dat hele bezoek was een bijzonder staaltje oorlogsdiplomatie. Het werd zelfs schamperend erkend op de Russische televisie. Ook in Oekraïne was men onder de indruk. ‘Biden toonde dat er een brede coalitie van beschaafde landen en een grote macht is die Oekraïnes wens vrij te zijn ondersteunt’, reageerde Pavel Latoesjka, een gevluchte Belarussische politicus.

OVER DE AUTEUR: Arnout Brouwers is historicus en redacteur van de Volkskrant. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout.

Bijna 35 jaar na de Val van de Berlijnse Muur is het nog steeds een Amerikaanse president die moreel en politiek leiderschap biedt in de landen die toen weer onafhankelijk werden. In de West-Europese pers lees je gekwelde analyses over de macht in Europa die naar het oosten verschuift. Die goeie ouwe wessie-mentaliteit. De omwenteling van 1989/’91 ging over het einde van de Europese deling. Hoe kun je die voltooien zonder oostwaartse verschuiving?

Inmiddels verblijven miljoenen Oekraïense vluchtelingen in heel Europa. Zij zijn ook door burgers warm verwelkomd en geholpen. Strangers no more. Amerika zal Oekraïne door de oorlog helpen, maar de toekomst van het land ligt in de Europese Unie. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock ziet het als een van de uitkomsten van de oorlog. En terecht: Oekraïne is in 2014 aangevallen omdat het zich naar Europa wilde wenden.

Het tweede beeld deze week is de speech van Kim Jong-poetin in Moskou, waarin hij het laatste restant van een halve eeuw wapenbeheersing tussen de grootmachten wegkegelde. Rusland wordt in sneltreinvaart een Noord-Korea aan de Moskva. Het eten is er nog altijd beter, maar de blijken van loyaliteit die geëist worden aan de grote leider, tezamen met die neo-fascistische feesten in het Loezjniki-stadion, komen in de buurt.

Er gebeurt veel. Binnen een week was er nieuws over een Russisch complot voor een regimeverandering in Moldavië én de onthulling van een Kremlin-document uit 2021 waarin wordt gemikt op de overname van Belarus in 2030 - een plannetje dat sindsdien wellicht is versneld. Drie soevereine landen in het vizier, niet gering.

En dat is niet alles: in dezelfde week dat de VS ‘serieuze zorgen’ uiten over de kans dat China wapens gaat leveren aan Rusland, kwamen er toenemende berichten dat ook Russen aan het front kampen met munitietekorten (al verschieten ze nog steeds veel meer dan de Oekraïners). Het trotse Rusland dat zich, om een buurland in te pikken, moet wenden tot grote broer China? Biden zelf heeft moeite dit Noord-Koreaanse scenario te geloven, maar de CIA ziet een reëel gevaar.

Een grote reconstructie in de Financial Times deze week zegt dat Poetin, net als in 2014, weer besloot tot een invasie bijna zonder adviseurs te consulteren. Die waren, net als in 2014, bijna allemaal tégen. Tevergeefs. ‘Poetin heeft maar drie adviseurs’, zou zijn buitenlandchef Lavrov gezegd hebben, ‘Ivan de Verschrikkelijke, Peter de Grote en Catharina de Grote.’

Ondertussen besteedt Rusland eenderde van zijn budget aan veiligheid. Een op de drie roebels. Raakt u al in Kim Jong-poetin sferen? De reconstructie bevestigt ook dat Poetin zich gesterkt voelde Oekraïne op 24/2 veel massaler aan te vallen dan acht jaar eerder omdat de westerse reactie toen zo slap was. Hij dacht er mee weg te komen. Wij hebben het beest gevoed.

Poetin nam vorig jaar een besluit met catastrofale gevolgen, nu bijt hij zich vast in de oorlog. De enige ontsnapping aan een dodelijke uitputtingsoorlog zijn langeafstandsraketten – om Russische aanvoerlijnen totaal te ontregelen (op Oekraïens grondgebied) en de Krim voor Rusland onveilig te maken. Bear Hug Biden heeft die sleutel in handen.

En over omhelzingen gesproken: toen generaal Onno Eichelsheim laatst de training van Oekraïense militairen in Engeland bezocht, dankte hij bij het afscheid de Britse gastheren van harte, waarna hij zich richtte tot de hoogste Oekraïense officier, een majoor. Hij zei: ‘Ik heb nog nooit zulke gemotiveerde troepen gezien als de uwe’, liep op hem af en gaf hem spontaan een grote bear hug. Zulke tijden zijn het.