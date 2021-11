Alle keren dat ik fout zat over corona was ik te optimistisch

Sorry, ik ga even navelstaren, maar hopelijk zo dat u er ook iets aan heeft.

Als columnist ben je zo onbelangrijk, dat niemand je nog confronteert met de keren dat je ernaast zat. Dat is niet gezond en geeft ook geen pas als je vaak harde kritiek hebt op de mensen over wie je schrijft. Hun houd ik nota bene voor dat bij voortschrijdend inzicht rekenschap hoort.

Mijn gewaardeerde NRC-collega Marike Stellinga geeft elk jaar het goede voorbeeld met een zomerschoonmaak: waar zat ze fout? Ik kies dit moment omdat ik me met name verslikte in de corona-aanpak van de laatste maanden. Ik geef twee voorbeelden.

In mei waarschuwde ik voor maatregelverslaving. Het OMT kondigde aan dat we ook dit najaar mogelijk nog afstand zouden moeten houden en ik begreep dat niet, ook omdat datzelfde OMT er toen van uitging dat vaccins het doorgeven van het virus flink zouden remmen. Die gruwelijke anderhalve meter, alleen om mensen te beschermen die geen vaccin willen, ging me te ver.

Dat laatste vind ik nog wel, maar nu zien we dat die remmende werking van de vaccins wat tegenvalt én dat er maar weinig zieken nodig zijn om de hele zorg lam te leggen. Dat gaat ons allemaal aan, niet slechts een hardnekkige groep weigeraars.

Begin augustus schreef ik dat we wat Nederland betreft niet meer moesten spreken van een ‘coronacrisis’. Ja, er waren nog veel problemen en onzekerheden, maar je kon niet volhouden dat de samenleving nog werd ontwricht. Nee, op dat moment niet nee. Te vroeg gejuicht.

De twijfel speelde mee of je weer maatregelen kunt opleggen aan een bevolking die al veel voor de kiezen heeft gehad, ook in acht genomen dat basale voorzieningen als de testcapaciteit niet op orde zijn. Belangrijker: ik wist weliswaar dat het uitraasbeleid tijdens eerdere golven een enorme aanslag op de zorg had gepleegd, maar ik onderschatte de schade. En hoopte dat het beleid van gecontroleerd laten rondgaan bij een hoge vaccinatiegraad wél zou werken.

Constante is dat ik te hoge verwachtingen had van vaccinatie-effecten.

Maar daaronder ligt denk ik nog een diepere oorzaak. Ik heb in de tijd vóór er zoveel mensen waren ingeënt altijd gepleit voor vroeg optreden, omdat je anders alleen maar langer en harder moest ingrijpen, met meer slachtoffers te betreuren. Zo is het helaas ook gegaan. Maar die pleidooien gingen telkens met weerzin gepaard, omdat ik als de dood ben dat we zullen wennen aan zoveel staatsinmenging in ons persoonlijk leven. Vervroegde sluittijden, gezondheidspassen: ik vind het allemaal verschrikkelijk. Zodra ik een uitgang denk te zien, heb ik daardoor de neiging om er te hard op af te stormen.

De les: nog minder wensdenken, uitgerekend wat ik het kabinet vaak heb verweten. Want alle keren dat ik fout zat, was ik te optimistisch.

Zo doorredenerend: de net aangekondigde maatregelen mogen het etiket lockdown niet dragen en zullen vermoedelijk niet binnen drie weken het aantal besmettingen voldoende omlaagbrengen. En het wekt wrok om sommige sectoren onevenredig te treffen. Komt er daarnaast inderdaad een coronapas die alleen toegang geeft aan gevaccineerden en mensen met een herstelbewijs, dan brengt die volgens berekeningen in deze krant het aantal ziekenhuisopnamen verder omlaag dan passen met andere criteria. Maar hierbij heb ik weer een vrees: dat gemarginaliseerde groepen nog meer afdrijven en anderen verder zullen radicaliseren.

Dus misschien toch beter eerst allemáál drie weken dicht. En daarna allemáál testen voor toegang, ook gevaccineerden. En dan het liefst uit onszelf, zonder verdere dwang.

Maar dat beeld zal wel weer te rooskleurig zijn.