Alle drek die nu aan de oppervlakte komt, zet druk op onze sekslevens

Ik had op een festival een keer seks met een jongen zonder dat ik er zin in had. Ik was een jaar of 23. Het was geen verkrachting, zelfs niet nu Grapperhaus overstag is dat alle vormen van onvrijwillige seks tellen als verkrachting. Ik bevroor niet, verstijfde niet, er was geen dwang. Ik had alleen geen zin, en deed het toch. Mijn eerste en laatste onenightstand.

Waarom open ik hiermee? Ten eerste blijkt, keer op keer, dat veel mannen pas echt aandacht hebben voor alle haken, ogen en ellende rondom seks, wanneer een vrouw haar eigen ‘ervaring’ deelt. Wij vrouwen kunnen met cijfers smijten wat we willen, maar aan het eind van de dag is er toch altijd weer die verdomde workshop waar wij aan mannen moeten uitleggen dat zus-en-zo écht veel gebeurt, dat wij het ook hebben meegemaakt (‘Echt, jij ook?’ ‘Oh, ja meneer, zeker, ik ook.’). Hopelijk heb ik nu uw aandacht.

Twijfelachtigheden

Ten tweede is dat het belangrijk om in het kader van alle evidente hufterigheid die nu (alweer, man, hoe vaak nog?) aan de oppervlakte komt, juist ook aandacht te hebben voor suboptimale en problematische seks die ver onder de zogenaamde Ali B-grens zit. Nu is de tijd om boos te zijn op die anderen, zeker, maar nu is ook de tijd om de volle bandbreedte van de problematiek te bekijken, inclusief alle twijfelachtigheden die wij zelf vaak tussen de lakens onopgemerkt en onbesproken in stand houden.

Waar hebben we het over? Bijvoorbeeld dat meer vrouwen (ongeveer 35 procent) dan mannen (ongeveer 15 procent) regelmatig geen zin hebben in seks. Dat zo’n 80 procent van de vrouwen de helft van de tijd doet alsof ze een orgasme heeft om ervan af te zijn. Dat veel vrouwen geregeld seks hebben om de sfeer niet te verpesten, teleurstellingen te voorkomen of omdat ze A hebben gezegd (ik lag nu eenmaal in zijn tent). Dat 31 procent van mannen die meededen aan een Britse studie over de vrouwelijke anatomie de clitoris niet konden aanwijzen. Dat in elk geval de mogelijkheid om je nog te verliezen in seksuele passie en pure lichamelijkheid, er niet makkelijker op wordt.

Drek en druk

Alle drek die aan de oppervlakte komt, zet druk op sekslevens. Het is van belang dat we nu ook naar ons eigen seksleven kijken, vooral omdat het geduld en begrip van vrouwen op is en alle pijlen nu op De Man zijn gericht. Dat maakt de thematiek nogal explosief. Toch zullen we een manier moeten vinden om én de ethiek tussen de lakens te verbeteren én tegelijkertijd de lol, de vrijheid, het genot, de ontspanning, en de intimiteit erin te houden.

Dat betekent: we moeten meer over seks gaan praten. Echt veel meer. We moeten het hebben over al onze redenen om seks te willen (lust, geborgenheid, uitlaatklep) of juist niet (geen zin, moe, BOOS spookt nog na), over dat het oké is om samen aan seks te ‘werken’, over dat je heus niet pas naar een seksuoloog moet als je relatie op de klippen loopt, over dat het geen misdaad is om seks te hebben voor de ander zolang het in balans is, over hoe gepassioneerde, ‘blinde’ seks alleen maar kan bestaan bij gratie van het nauw monitoren van elkaars grenzen en verlangens.

En ja, we moeten het ook hebben over dat veel mannen zich anno 2022 ongemakkelijk of zelfs vies voelen wanneer ze zin hebben in seks, zich soms vervreemd voelen van hun eigen begeerte. En over mannen die geen zin hebben. We moeten erover praten omdat een seksleven dat voor beide partijen echt oké is niet vanzelf komt, omdat twijfelachtige seks in vele hoeken schuilt, omdat wij misschien geen John de Mol zijn, maar dat ook wij nog te vaak verlangens en grenzen van onszelf en de ander onvoldoende door hebben. Omdat cultuurveranderingen thuis beginnen. En ook omdat praten over seks vaak gewoon heel leuk is. Probeer het eens bij het eerstvolgende drankje in de kroeg: enneh, hoe is jouw seksleven?

Fleur Jongepier is filosoof aan de Radboud Universiteit en essayist voor Bij Nader Inzien. Zij vervangt deze week Elma Draijer.