Alle cabaretiers zouden de Cabaret Collectie een kans moeten geven

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Joris Henquet, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Cabaretiers en prijzen zijn niet altijd een gelukkige combinatie. Als voormalig jurylid van de VSCD-Cabaretprijzen (2015 tot 2017) heb ik dat van binnenuit mee kunnen maken. Tijdens het vergeven van de Poelifinario voor de indrukwekkendste voorstelling van het jaar belandden we destijds in de situatie dat prominente cabaretiers een nominatie weigerden; ze wensten niet mee te doen aan het prijzencircus, ze wilden niet beoordeeld worden. Er was ook heus wat te zeggen voor de bezwaren, want er was in het verleden het nodige misgegaan bij de Poelifinario. Door de weigeringen ontstond een lastige situatie: hoe kan een prijs een goede afspiegeling van het seizoen zijn, als topcabaretiers als Daniël Arends, Ronald Goedemondt en Micha Wertheim niet meedoen? Nu de Poelifinario sinds 2018 is gesplitst in drie categorieën (entertainment, engagement, kleinkunst) is de waarde van de prijs er helaas niet groter op geworden.

Daarom ben ik zo positief gestemd over de Cabaret Collectie, een nieuw initiatief om het interessantste cabaret van het jaar te selecteren. De Cabaret Collectie is onderdeel van het Nederlands Theater Festival (dat start op 7 september), waar het beste toneel van het voorbije seizoen wordt geëerd en uitgevoerd. Dat cabaret daar nu ook een onderdeel van wordt, is goed nieuws, een stap vooruit wat betreft het beschouwen van cabaret en comedy als kunstvorm. Ook wordt er bij de Cabaret Collectie geen winnaar gekozen, dus cabaretiers hoeven niet onderling in competitie. Onderdeel uitmaken van de lijst is de waardering.

Na een proefeditie in 2022 gaat de Cabaret Collectie dit jaar volwaardig van start. Op 18 mei werd een lijst gepresenteerd met zeven voorstellingen, van Yentl en De Boer, Peter Pannekoek, Saman Amini, Merijn Scholten, Noob, Jawad Es Soufi en Nina de La Parra & Sanne Landvreugd. Een mooi en terecht lijstje, zeg ik als Volkskrant-cabaretrecensent die niets met de selectie te maken heeft. Het enige bezwaar is dat er geen cabaretiers van oudere generaties bij zitten. Alsof je onder de 50 moet zijn om ‘in het oog springend’ cabaret te maken. Dat is zeker niet het geval, bewijzen de sterke laatste shows van Peter Heerschop & Viggo Waas (Er gaat nog iets heel moois gebeuren) en Paul de Leeuw (60? We zien wel).

Het is nu te hopen dat de hele cabaretsector de Cabaret Collectie de komende jaren een kans geeft. Dus ook de succesvolle cabaretiers die sowieso al volle zalen hebben, en een extra stukje waardering niet per se nodig hebben. Toch lijkt me dat een goede collectie voor iedereen van waarde kan zijn: een feestelijk moment in het jaar om stil te staan bij opvallend goed gelukte voorstellingen, hopelijk haarfijn beargumenteerd in een mooi juryrapport. En mochten er dingen niet goed gaan bij het samenstellen van de Collectie, dan kan dwarsliggen altijd nog over een paar jaar.

Nog één ding: als de Collectie een succes wordt, dan is het ook te hopen dat zo veel mogelijk voorstellingen te bezoeken zijn tijdens het Theater Festival in september. Dit jaar is dat nog niet helemaal gelukt; alleen Nina de la Parra en Saman Amini spelen hun geselecteerde show in De Kleine Komedie. Gelukkig gaan de anderen op reprisetournee. Dus nog volop kans om deze bijzondere shows in te halen.