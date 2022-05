Alle aandacht voor de vogelgriep is geen paniekzaaierij, maar een teken aan de wand

En ja hoor, daar verschenen de eerste berichten al op Facebook. Dat ze niet zo’n paniek moesten zaaien met al die aandacht voor de vogelgriep. Of dat het virus überhaupt niet bestond.

Pff, zegt coördinator Wilma van den Boogert van Dierenambulance Nederrijn daarover. Voor haar viel er de afgelopen weken namelijk bar weinig te ontkennen. In de dertien voorgaande jaren dat ze bij de ambulancedienst werkte, zag ze één geval van vogelgriep voorbij komen. Nu kreeg ze opeens dagelijks meldingen binnen van kanoeten, smienten, brandganzen en zwanen die zomaar uit de lucht kukelden, reutelend naar adem snakten en op de grond vreemde rondjes met hun nek draaiden, alsof het geen vogels waren, maar pas gevangen vissen op het droge.

Dat is vooral problematisch voor de dieren – het gebied waarin de ambulance van Van den Boogert actief is, grenst aan het meest pluimveedichte gebied van Europa – maar ook voor Van den Boogert zelf. Het bedrijf dat kadavers verwerkt, rekent immers honderd euro per ritje. En aangezien er momenteel zoveel dode vogels neerploffen in de tuinen, weilanden en bermen van Gelderland, was er simpelweg te weinig geld beschikbaar om ze allemaal afzonderlijk af te voeren. Daarom besloot Van den Boogert recent een extra vrieskist aan te schaffen, die inmiddels stampvol ligt met bevroren zwanen en ganzen.

Wilma van den Boogert bij haar vrieskist vol dode vogels. Beeld de Volkskrant

‘Kijk, prachtig beest. Zonde, hè?’

Ze laat de vogelgriepdoos zien, die jarenlang stond te verstoffen in een schuur, maar nu standaard in de ambulance staat. En het Protocol Vogelgriep, waar alle medewerkers zich sinds een aantal weken standaard aan moeten houden. Dat is ook niet zo gek, zegt ze, want buiten de watervogels die bij bosjes uit de lucht vallen, werden er sinds eind oktober al meer dan 2,5 miljoen Nederlandse boerderijdieren vergast. Laatst nog: 47 duizend kippen in Wageningen, midden in haar gebied.

Het record is overigens in handen van een bedrijf in Lunteren, waar er op 20 april 280 duizend kippen aan moesten geloven. En natuurlijk: die beesten zijn geen mensen, dus je moet die aantallen in perspectief zien, maar toch vraag je jezelf bij dat soort cijfers dikwijls af of de mensen geen beesten zijn geworden.

Of je denkt: wie verzint het eigenlijk om honderd miljoen kippen te verzamelen in een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld – een gebied dat nota bene de afgelopen twee jaar tot stilstand kwam vanwege een andere zoönose (die met die vleermuizen, weet u nog?).

Hoe zou dit stukje Nederland er eigenlijk bij hebben gelegen als de lokale boerenstand iets minder werd voortgedreven door het opstapelen van munten, en iets meer door liefde voor hun dieren en hun omgeving?

Stel die vragen overigens niet zomaar aan de boeren zelf. Het militante deel van de boerenstand heeft de afgelopen jaren al vaak genoeg laten zien gauw tot drift geneigd te zijn. En zeker in het geval van vogelgriep is de meerderheid er heilig van overtuigd dat het juist aan hun strak georganiseerde bedrijven te danken is dat er al jaren geen nieuwe griepvarianten in Nederlandse stallen zijn ontstaan.

Sterker nog, zo zei de lobbyclub voor pluimveehouders recent op de radio, het probleem ligt eerder bij de watervogels. Die vliegen de H5N1-variant van minder goed georganiseerde landen naar Nederland. De gemakkelijkste oplossing zou dus zijn om Nederland gewoon wat minder aantrekkelijk te maken voor ganzen en zwanen.

Die uitspraken doen denken aan de lobbyisten uit de vleessector, mannen die bij vrijwel iedere uitbraak van de varkenspest overuren draaien om te voorkomen dat negatieve gevoelens over de boerenstand net zo virulent worden als de dierziekte zelf, en tijdens een van die optredens voorstelden alle wilde zwijnen maar gewoon af te schieten. Ook al wijst alles erop dat de menselijke uitbreidingsdrang het probleem veroorzaakt, de oplossing ligt in Nederland altijd bij het nog verder inkrimpen van de natuur.

‘Het zou mij niet verbazen als de vogelgriep voor altijd in Nederland blijft en gaandeweg steeds verder muteert’, zegt Van den Boogert van de dierenambulance in Heelsum. Met alle, mogelijk doodenge gevolgen van dien. Tot voor kort kreeg ze bijvoorbeeld acht telefoontjes per jaar over overleden vossen. Laatst waren er opeens acht vossen in een week dood; beesten die waarschijnlijk aan de kadavers van dode vogels hadden geknabbeld.

‘Maar als ik dan op Facebook een bericht zet dat ook mensen hun handen moeten wassen na het aanraken van dode dieren, krijg ik te horen dat we paniek aan het zaaien zijn. Het komt me allemaal erg bekend voor.’