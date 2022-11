Slogans die mensen onthouden zijn niet per se de meest geslaagde. De Amerikaanse dierenrechtenorganisatie Peta oogstte een paar jaar terug beroering met billboards met de leus ‘save the whales’ – red de walvissen, dus. Op die borden waren geen walvissen te zien, maar grote dikke vrouwen. Peta bleek hier niet te waarschuwen voor het uitsterven van grote zoogdieren, maar voor een ‘walvisachtig’ postuur, getuige kleine letters: ‘Raak je blubber kwijt, word vegetarisch’. Een Australische vliegmaatschappij prees directe vluchten naar Bangkok aan met de slogan ‘get off in Thailand’, en oogstte volop kritiek op de combinatie ‘Thailand’ en ‘get off’: dat laatste heeft behalve ‘uitstappen’ de minder nette betekenis ‘seksueel uit je bol gaan’.

Ik moest aan reclames uit die categorie ‘hoe kun je het doen?’ denken toen ik op straat zag hoe telecombedrijf Tele 2 een bundel met onbeperkte data voor 25 euro aanprijst: met een variatie op het Beatles-nummer All you need is love, namelijk ‘All you tweet is love’. Hoe ontoepasselijk kan een slogan zijn? Over wat mensen twitteren kun je veel zeggen, maar niet dat liefde daarin doorgaans prevaleert. Bestond er een Nobelprijs voor de Woede, dan had Twitter die allang gewonnen.

Dat de verschijning van de ‘All you tweet is love’-affiches samenvalt met de overname van Twitter door Elon Musk, maakt het allemaal extra ontoepasselijk. Je hebt zeldzame twitteraars die hartjes versturen, monsieur Musk heeft een voorkeur voor een ander soort grafische tweets, namelijk drollen. Van deze drollentwitteraar mogen alle gebruikers terugkomen die Twitter de laatste jaren vanwege niet zo liefdevolle tweets had verbannen. ’s Werelds beroemdste verbannen twitteraar, Donald J. Trump, liet in een reactie weten dat hij blij is met de overname door Musk, maar dat hij voorlopig op zijn eigen sociale medium Truth Social blijft. Hij voegde daar wel, het moet gezegd, een blijk van liefde aan toe: ‘Ik hou van Elon.’