Facebook had een herinnering voor me. ‘Op deze dag 10 jaar geleden’, was de dikgedrukte kop. Daaronder een bericht van mijn vrouw, toen nog mijn vriendin. ‘Ik ben met Julien op zoek naar een woning in Amsterdam, binnen de ring. Minimaal 60m2. Maximaal 1200 euro inclusief, voor onbepaalde tijd.’ Nu zou je in aanmerking komen voor spoedopname bij de GGZ, maar toen was dat nog een hele normale vraag. Ik maakte een screenshot van de herinnering en stuurde hem naar mijn vrouw. Ze was, precies tien jaar na haar oproep, verhuisdozen aan het inpakken in de werkkamer en daarmee bezig mijn grote gelijk te bevestigen.

Al jaren zeg ik dat zij veel en veel meer spullen heeft dan ik en al jaren zegt ze dat dat heus wel meevalt, hoor. Nu haalde ze de archiefkast leeg en zat ze aan tien verhuisdozen vol fotospullen, fotoboeken, dagboeken en allerlei prullaria/memorabilia. Daar tegenover stond één verhuisdoos van mij, met daarin een paar multomappen met oude boekhouding en een schoenendoos van Adidas. In die schoenendoos zit mijn leven, of tenminste wat ik ervan bewaard heb. Een schoolagenda uit 1999, een paar enveloppen met foto’s, twee medailles van gewonnen districtsbekers met voetbal, een Boeddhabeeldje en nog wat spulletjes.

Over de auteur

Julien Althuisius is schrijver en voor de Volkskrant columnist over het dagelijks leven.

De dierbaarste herinneringen zitten apart in een diepvrieszakje. Het is een verzameling volstrekt willekeurige kleinigheden uit 2007, toen ik een half jaar in Sevilla woonde. Een leeg miniflesje rum, de parfum die ik toen droeg, een toegangsbewijs voor een nachtclub, mijn studentenpas, een kaart van de stad, een paar condooms, een ansichtkaart van een Spaans vriendinnetje en een briefje van de huisbaas: ‘Julien, de buren zijn des duivels vanwege het feest. Ik weet dat Camille ook vriendjes meenam. Jullie moeten dus beiden het terras opruimen en er mogen geen feesten meer gegeven worden. Muchos besitos.’ Ook een notitieboekje waar ergens bovenaan een pagina staat gekrabbeld: ‘Dingen die ik absoluut nooit mag vergeten’, met daaronder een lijst van dingen die ik vrijwel allemaal vergeten ben.

Er is nog wat ruimte in die schoenendoos, maar er komt zelden nog iets bij. Niet omdat er niets te herinneren valt, integendeel. Terugkijken is een kunst die ik slecht beheers. De vreugde van een fijne herinnering wordt doorgaans snel overspoeld door melancholisch verlangen naar de bewuste tijd en het onmiddellijke en onafwendbare besef dat die tijd nooit meer terugkomt, wat dan ook weer allemaal sentimentaliteit met zich meebrengt. Voor je het weet zit je huilend naar YouTubevideo’s van Jack Johnson te kijken, en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Daarom dus één verhuisdoos. ‘Jij kan echt zo makkelijk doen alsof je nooit bestaan hebt’, zei mijn vrouw.

Ze bedoelde het niet zo, maar ik vatte het op als een compliment.