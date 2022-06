Kleedkamers in theaters zijn vaak uitgerust met een systeem dat ervoor zorgt dat het licht uitgaat als er niemand aanwezig is. Dat is zowel kostenbesparend als goed voor het milieu.

Nu zit ik geregeld in een kleedkamer, en wat ik daar graag doe is: in stilte niksen. Maar dat is een probleem. Al gauw concludeert het systeem dat ik er niet meer ben. Het licht gaat dus uit, en dan moet ik in het donker met mijn armen zwaaien tot het licht weer brandt. Soms maak ik er een geluid bij, al weet ik niet of dat uitmaakt. (Welk geluid dan? Meestal iets van ‘hé’.)

Ik vraag me af hoe veel stroom dit systeem ‘op jaarbasis’ uitspaart, en of dat eigenlijk opweegt tegen het ultiem eenzame gevoel dat je hebt als je middels armzwaaien aan een onbekende entiteit moet bewijzen dat je bestaat.