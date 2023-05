Lucia Mann, kleindochter van Heinrich, schrijft toneelstukken en televisieseries. Ik ontmoette haar jaren geleden in Praag en recentelijk schreef ze me dat er een dramatische lezing van een van haar stukken in New York zou plaatsvinden. Of ik wilde regisseren.

Al een tijdje fantaseer ik over regisseren zoals een 12-jarige over het betaald voetbal. Regisseren is een manier om een tekst beter te maken. Zo stel ik me dat althans voor.

Mann vroeg of ik misschien een acteur wist die het stuk, een monoloog, zou kunnen spelen c.q. voorlezen. Ik dacht meteen aan de Oostenrijks -Amerikaanse toneelspeler August Zirner, die ik in 2013 ontmoette in München. Hij woont in Prien am Chiemsee, en hij heeft vier kinderen. De jongste is gitarist in Barcelona, de oudste acteur, dan zijn er nog twee dochters, een zat eveneens in het theater, maar het dramaturgennarcisme maakte haar weemoedig en ze is bergbeklimmer geworden. Iets wat naast het regisseren ook op mijn verlanglijstje staat.

Wie met de trein van München naar Salzburg gaat – en iedereen moet dat af en toe doen – komt langs Prien am Chiemsee.

August Zirner zei ja.

We waren nauwelijks aan het repeteren of we braken weer op en reden naar Mangolding – vijf hoeves op een heuvel – waar de beroemde arts Josef Mengele (bijnaam: Todesengel) van 1945 tot en met 1948 als boerenknecht verstopt zat op boerderij de Lechnerhof. De overlevering leert dat Mengele hier veel at en weinig werkte. Hij schreef er ook enkele natuurgedichten die bewaard zijn gebleven en die Zirner met genoegen declameerde. Je kunt het kwaad op vele manieren bestrijden, vaak volstaat declameren.

Tegenwoordig verhuurt de Lechnerhof kamers. Ik wil daar binnenkort gaan schrijven. Ik heb al geïnformeerd: ‘Ist das Mengelezimmer noch verfügbar?’

Vecht niet altijd tegen de perversie, geef er in de late lente ruimhartig aan toe.