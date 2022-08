Al die vooruitgang, en dan niet een walrus kunnen redden?

Walrus Freya rust 18 juli uit op een kade in Oslo. Beeld AFP

Wat is de logica achter offeren Freya?

Walrus Freya is door de Noorse autoriteiten geëxecuteerd. Freya trok veel bekijks. Ze nam een jaar geleden de verkeerde afslag en zwierf nu eenzaam maar voldaan rond tussen de havens in Terschelling, Den Helder en Oslo. Met haar 680 kilo klom ze op bootjes om uit te rusten, waardoor sommige zonken.

Hoewel walrussen mensen nooit zomaar aanvallen, voelde volgens de autoriteiten het dier zich ‘bedreigd’ vanwege de ‘stressvolle situatie’. Maar wie veroorzaakte deze stress? De toestroom van onwelkome bezoekers die ‘schreeuwden’, met haar gingen ‘zwemmen’ en haar zelfs ‘bekogelden’. Om dit gevaar op te lossen moest Freya dood.

Noorse logica: als iemand jouw hond met stenen bekogelt, wordt niet de stenengooier bestraft, maar moet jouw hond worden afgemaakt. Het initiële plan om het dier te verhuizen richting de Noordelijke IJszee bleek plotseling geen optie meer, want ‘te moeilijk’. En het dier verdoven was ‘te ingewikkeld’.

Wat heeft de mens toch een fantastische vooruitgang geboekt. We kunnen een raket naar de maan sturen, maar een verdovingsnaaldje in een walrus mikken is een brug te ver. Overigens, het naaldje met de dodelijk vloeistof, dát was een fluitje van een cent. Freya is opgeofferd op het altaar van de mens die als het om dierenwelzijn gaat telkens weer de weg van de minste weerstand kiest: makkelijk en goedkoop.

Mohammed Benzakour, schrijver, imker en visser

Slager

Verhullend taalgebruik is een machtig wapen in de communicatie. Misschien kan de Volkskrant de eigenaar van het Wagner-huurlingenleger een passender bijnaam geven en ‘De kok van Poetin’ vervangen door ‘De slager van Poetin’.

Arjen Buijs, Utrecht

Waterstand

Het kon natuurlijk niet uitblijven dat zich een pleidooi aandient om de schuld van de hoge vrachtkosten af te wentelen op de overheid en de rivier. Er wordt ook alvast een voorschot genomen op de onvermijdelijke uitkomst als zal blijken dat waterbuffers niet groot genoeg blijken en dus stuwen onvermijdelijk worden. Wanneer gaan we inzien dat niet het gedrag van de rivier het probleem is maar het formaat en diepgang van de schepen?

Ik kijk niet uit naar een toekomst waarin de Rijn nog verder is gereguleerd dan deze al is. Het is de taak van de overheid om de resterende waarden van het rivierecosysteem te beschermen, niet om deze verder aan te tasten.

Claus van den Brink, rivierkundige, Olst

Bijen?

De insecten op de foto bij het krantenartikel over de wilde bijen die in Amsterdam weg worden geconcurreerd door honingbijen zijn geen bijen, maar zweefvliegen. Van deze soortengroep komen er ruim driehonderd soorten in ons land voor en ook die zijn voor hun voedsel afhankelijk van nectar en stuifmeel. Lastig! Ik hou erg van honing, maar kan ook erg genieten van de wilde bijen in mijn insectenhotel en de zweefvliegen op de guldenroede in mijn voortuin.

Henk Meeuwsen, Wageningen

Uurtarieven

In het artikel over zzp’ers staat een grote misvatting, namelijk dat het bedrag dat Gerben van Dalsum op zijn rekening krijgt, een nettobedrag is. Netto impliceert dat er geen belastingen meer vanaf gaan, maar als zzp’er weet ik wel beter. Want van het bedrag dat een zzp’er ontvangt, moeten er drie soorten belasting af, namelijk btw, inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie. Daarmee valt de vergelijking tussen uurtarieven voor zzp’ers en werknemers in loondienst meteen een tikje anders uit dan in dit artikel wordt gesuggereerd.

Ineke Smits, Utrecht

Oerknal (opnieuw)

Vincent Peters merkt op dat wetenschappers het oneens zijn over aspecten van de oerknal. En dat dus het verhaal dat God de hemel en de aarde schiep een stuk beter klinkt. Dat is wat kortzichtig. Want, bijvoorbeeld, waar was God voordat zij een en ander schiep? Veel exegeten zijn het daar niet over eens. Geef mij dan maar wetenschappers die het oneens zijn zonder elkaar de keel door te snijden.

Thomas de Boer, Groningen

Menstruatiecups

Aleid Truijens vindt het geen gek idee om tampons en maandverband gratis aan te bieden bij scholen en buurthuizen. Handiger en duurzamer zou het zijn dan maar gelijk menstruatiecups en wasbaar maandverband uit te delen: één keer halen en je bent voor minstens vijf jaar klaar. Bovendien scheelt het bergen afval. Het moderne maandverband ziet er niet meer uit als grauwe lappen, maar als vrolijke verbandjes in allerlei dessins, en zó schoon.

Marijke de Vries, Den Haag

Stop met dubben (kinder)films

Als oud-docent Duits op een school in Haarlem stoor ik mij al jaren aan de nasynchronisatie van buitenlandse (kinder)films en series op o.a. NPO Zapp. De nasynchronisatie naar het Nederlands door volwassenen en kinderen is tenenkrommend.

Maar het ergste vind ik dat kinderen of leerlingen in het voortgezet onderwijs geen Duits, Frans of Spaans meer horen. Dat is een slechte en zorgelijke ontwikkeling. Vooral nu bekend is dat scholieren minder vaak voor een vreemde taal in hun pakket kiezen en dat de aanmeldingen voor taalstudies zienderogen afnemen.

De Nederlandse omroepen voeren als argument voor nasynchronisatie aan dat veel Nederlanders moeite met lezen hebben en vooral met het lezen van ondertitels. Waar halen ze die ‘wijsheid’ vandaan ? Een halve eeuw hebben we altijd ondertiteling gehad (niemand heeft ooit geklaagd) en nu moeten we sinds een aantal jaren ineens in de voetsporen treden van de Duitsers en Fransen treden, de kampioenen in nasynchronisatie?

Juist het lezen van ondertitels bevordert het leestempo en vooral het lezen in het algemeen. Ook zien kinderen hoe woorden worden geschreven. Willen we echt iets doen aan de bevordering en kennis van buitenlandse talen, dan is het opheffen van nasynchronisatie een eerste stap zijn.

Hans Drissen, Amsterdam