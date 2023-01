Al die agressieve patiënten vormen een reden dat veel zorgverleners stoppen

Gisteren had ik dienst. We dokterden ons een slag in de rondte, maar we waren onderbemenst en liepen daardoor toch een uur uit. Toen ik een meneer binnenriep uit de overvolle wachtkamer, liep hij vloekend mee. ‘Ik zit hier godverdomme al een uur te wachten!’, schreeuwde hij naar mij. ‘Ja, het is erg druk, met alle virussen die nu rondgaan’, antwoordde ik gelaten.

Nadat ik hem had nagekeken en uitleg gegeven over zijn klachten ging hij kalm en gerustgesteld weer naar buiten. Zonder excuses voor zijn initiële agressieve houding overigens. In mijn eigen praktijk had ik hem daarop nog aangesproken, want was dat achteraf nou nodig? Gisteren ben ik maar snel verdergegaan, de wachtkamer was nog steeds vol.

OVER DE AUTEUR Rinske van de Goor is huisarts. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.

Waarschijnlijk had ik helemaal niet meer aan die man gedacht, als ik niet een artikel toegestuurd had gekregen, dat deze week in de Linda stond. Een columnist schrijft hoe ze bij de praktijk binnenstormt, de assistente intimideert, ongevraagd de spreekkamer binnendringt en dreigt de Fisher Price door de praktijk te smijten als ze geen verwijzing voor haar dochter krijgt.

Die krijgt ze dan – welke keus had de huisarts? Triomfantelijk schrijft ze dat de KNO-arts binnen een paar minuten de diagnose en therapie wist: de amandelen van haar dochter moesten eruit. Waarna haar dochter enorm opknapte. Conclusie: wat een waardeloze huisarts was dat. Het artikel kopt: ‘De huisarts liet m’n kind onnodig lijden.’

Medisch-inhoudelijk is het nog maar de vraag of het knippen van die amandelen nou heeft geholpen. We zijn daar niet voor niks de afgelopen jaren steeds terughoudender mee geworden: de meeste kinderen groeien vanzelf na een paar jaar over alle virussen heen, met of zonder amandelen. En alle operaties hebben risico’s, hoe klein ook. Ook het knippen van amandelen. De richtlijn van de KNO-artsen is dan ook helder: herhaalde bovenste luchtweginfecties zijn géén indicatie voor verwijderen van amandelen.

Aanmodderen in plaats van verwijzen is dus zo’n slecht advies niet. Als huisarts is een verwijsbriefje zo geschreven, het kost veel meer moeite om uit te leggen wat de voors en tegens zijn van zo’n behandeling en waarom je terughoudend bent. Ik vraag me dan ook af wie de beste zorg leverde, de huisarts die telkens adviseerde af te wachten of de KNO-arts, die binnen enkele minuten het besluit tot opereren nam. Maar eigenlijk ging het me niet om het medisch-inhoudelijke argument.

Wat me raakt is hoe deze columnist zonder enige schaamte en zelfs met trots publiekelijk haar agressie tegen de assistente en de huisarts etaleert. Hoe normaal ze dat blijkbaar vinden bij de Linda. En hoe ze dit gedrag met het plaatsen van zo’n artikel normaliseren.

Na het lezen van het artikel dacht ik even: dat heb ik eigenlijk nooit, agressieve patiënten. Maar toen dacht ik: oh nee, gisteren nog - die vloekende schreeuwende man op de post. Ik ben het blijkbaar zelf ook normaal gaan vinden, dat ik agressie mee moet maken in mijn werk als huisarts. Toen ik erover na ging denken, kon ik moeiteloos een stroom voorbeelden bedenken. De man waar we in het dossier hebben gezet: ALLEEN BIJ MANNELIJKE DOKTER. De juriste, die dreigde me voor het tuchtcollege te slepen, als ik niet NU kwam – bij weken bestaande rugklachten.

Een collega appte me de tekst: ‘Deze maand al tweede keer’ met een foto van een politieauto voor zijn praktijk. Mijn directe collega, die van een agressieve patiënt te horen kreeg dat hij maar goed op zijn kinderen moest passen. De neergestoken huisarts in een dorp hier vlakbij. Naast de mensen die op een agressieve manier eisen NU gebeld te worden, dat NU een recept geschreven wordt, of een verwijzing, of nou ja, wat dan ook.

Driekwart van de zorgmedewerkers ondergaat jaarlijks agressie. 40 procent ervaart fysieke agressie, 20 procent wordt bedreigd of geïntimideerd. En nee, de agressie komt niet alleen van zwarejongentypes, maar net zo goed van hoogopgeleide Linda-mevrouwen. Ik vraag me af hoe vaak ze zelf op hun werk agressief bejegend worden. Of ze dat ook normaal zouden vinden. Of de Linda-columnist beseft hoe overstuur de doktersassistente en de huisarts waarschijnlijk achterbleven na haar inval.

Donderdag 26 januari – ja echt! – is de Nationale Dag van het respect voor de zorg. Die bestaat pas drie jaar. Ik vind het bizar dat-ie bestaat, maar ja, als ze het zelfs bij vrouwenbladen normaal vinden, dan moeten we agressie tegen zorgverleners blijkbaar maar als maatschappelijk geaccepteerd beschouwen. Hoort bij werken in de zorg.

Nou, nee dus. Want het is een reden dat veel zorgverleners ermee stoppen. En als u dreigt, weet dan dat u slechtere zorg krijgt.