Al denken we er graag anders over, ‘allesvernietigende’ schulden kunnen de meesten onder ons overkomen

Jarenlang had ik dezelfde droom. Er hing een zwarte metalen ketting aan mijn voeten die op haar beurt weer vast hing aan een zwarte metalen bal. Na lang rollen, viel de bal over de rand van een ravijn. Ik werd meegesleurd over droog geel zand tot het moment dat mijn voeten over de rand bungelden. Dan werd ik met een luide kreet wakker.

Door mijn werkzaamheden ervaar ik regelmatig een trip down memory lane. Zo mocht ik meewerken aan het advies Van schuld naar schone lei dat de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving vorige week publiceerde. Het triggerde de herinnering aan de droom van hierboven, die te maken heeft met de schuldenlast waarmee ik als jonkie kampte. De bodem van het ravijn zag ik gelukkig nooit.

Het lukte mij om stapsgewijs de schuldenlast zelf op te lossen. Dat is een heel ander verhaal voor ruim 600 duizend Nederlandse huishoudens. Zij hebben schulden waarvan ze nooit nog op eigen kracht af zullen komen: ‘problematische schulden’ noemen we die. Een benaming die geen recht doet aan de kern van het probleem. Want ‘problematisch’ suggereert een zekere moeilijkheid die door kortstondige hulp van buitenaf kan worden opgelost. Dat is juist bij ‘problematische’ schulden niet het geval.

Al heeft vrijwel iedereen schulden, in de vorm van een hypotheek of een autolening bijvoorbeeld, als samenleving doen we redelijk moeilijk zodra mensen gebukt gaan onder problematische schulden. Het overheersende idee is dat wanneer je meer schulden hebt dan aflossingscapaciteit, je ook schuldig bent. Alsof het een misdrijf is en je aan de ketting gelegd moet worden. Want wie schuldig is, moet boeten, omdat boetedoening ons verlost van het kwade.

Het gevolg is een ontoegankelijke hulpverlening met weinig gevoel voor urgentie. Zo kan het letterlijk jaren duren voordat iemand recht heeft op grondige hulp, waardoor de schulden net even hard groeien als de schaamte. Wanneer na voldoende vernedering de schulden eindelijk in kaart zijn gebracht, kan er een saneringstraject en bewindvoering worden gestart. Pijnpunt is dat er geen (wettelijke) verplichting is om problematische schuldenaren perspectief te bieden op het einde van de bewindvoering. Hun situatie is bijgevolg uitzichtlozer dan een gevangenisstraf. Dan weet je tenminste wanneer je tijd erop zit.

In zo'n voortslepende periode slopen schulden menig gezin. De vaak agressieve wijze van inning en de permanente druk van het aflossen, leiden ertoe dat het hele bestaan om geld draait. Datheeft een prijs: slaapproblemen, depressies en angsten, een verhoogd risico op suïcide en meer chronische aandoeningen zoals hartfalen en diabetes. Het feit dat het gezin moet rondkomen van 75 euro per week staat uiteraard een gezonde leefstijl in de weg. Diepvriesfriet en kiloknallers zijn dan het logische avondmaal.

De cijfers laten zien dat problematische of liever ‘allesvernietigende’ schulden de meesten kan overkomen. Al denken we in onze zelfgenoegzaamheid er graag anders over. Voor degenen met een geringe financiële buffer – bijna 40 procent van de huishoudens – is ontslag, arbeidsongeschiktheid of een scheiding voldoende om richting ravijn te worden gesleurd. Simpelweg omdat het grootste deel van de problematische schulden in de vaste lasten zit.

Het is dus niet het postorderbedrijf of de online-luxewinkel die de grootste schuldeisers zijn. Nee, dat zijn de Belastingdienst, de gemeente, het waterschap, het gasbedrijf, de woningbouwcorporatie en de hypotheekverstrekker. Stiekem bezorgen zij heel wat Nederlanders heel veel stress. Want naast die 600 duizend huishoudens met problematische schulden, zijn er nog 800 duizend huishoudens met riskante schulden. Dat zijn de bungelaars aan de rand van het ravijn.

De slotsom luidt dat een derde van alle Nederlandse gezinnen nare dromen heeft over een zwarte metalen ketting met een zwarte metalen bal. Sommigen van hen worden wakker met een luide kreet, velen zullen vooral naar adem happen.

Dat is lang niet altijd het gevolg van slecht met geld kunnen omgaan. Dat is een kwestie van collectief maatschappelijk falen. Wanneer zo veel mensen problematische schulden hebben, zou dat zomaar kunnen betekenen dat we als maatschappij schuldig zijn.

Tim ’S Jongers is senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Erdal Balci.