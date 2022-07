Akwasi weet zelf ook wel dat de film over zijn leven voor de haters en dreigers niets zal veranderen

Wat Akwasi de moeite waard maakt, is het besef hoe groot de gevolgen van een online heksenjacht kunnen zijn.

‘Gelukkig geen strop ouwe, positief.’ Een huisvriend probeert er maar een optimistische draai aan te geven als rapper en activist Akwasi voor de zoveelste keer een onbekend pakketje ontvangt. Aan de structuur denkt Akwasi een strop te herkennen. Het zou niet voor het eerst zijn dat hij thuis dat soort post ontvangt. Het blijkt uiteindelijk ‘slechts’ een kabel te zijn, maar het feit dat Akwasi’s eerste ingeving zo extreem is, toont hoe normaal het abnormale voor hem is geworden.

Hoe we op dat punt zijn aanbeland, zien we in de Videoland-documentaire Akwasi, al zal het de meeste mensen niet ontgaan zijn waar alle bedreigingen begonnen. In juni 2020 nam Akwasi deel aan een Black Lives Matter-demonstratie, waarbij hij hevig geëmotioneerd de microfoon greep. Uit die emotie kwam een uitspraak voort die hem de rest van zijn leven zal achtervolgen: ‘Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op z’n gezicht.’

Het leidde tot massale (online) volkswoede, die twee jaar later nog steeds niet is gaan liggen. Lees op sociale media de reacties onder de aankondiging van deze documentaire, en je mensbeeld wordt er niet rooskleuriger op. Akwasi ziet zelf ook wel in dat de film die mensen met geen mogelijkheid meer zal aanzetten tot nuance: ‘Deze docu zal niet voor iedereen zijn.’

Akwasi Beeld Videoland

Regisseur Remco Garcia is vooral geïnteresseerd in de massale volkswoede die ontstond na de uitspraak, al staat de film ook stil bij de missie van Akwasi, bijvoorbeeld met de oprichting van Omroep Zwart. Helaas blijft het geheel iets te vluchtig en onevenwichtig om echt iets nieuws te zeggen. Dit is meer een portret mét Akwasi dan óver Akwasi, en op sommige momenten wreekt zich dat, bijvoorbeeld als het gaat om het merkwaardige Radio 1-interview waarbij hij boos wegliep en de laptop van de interviewer afpakte. Er zijn wat nuancerende quotejes van Adriaan van Dis en Typhoon, maar het geheel wordt iets te makkelijk afgedaan.

Wat Akwasi toch de moeite waard maakt, is het besef hoe groot de gevolgen van een online heksenjacht kunnen zijn. Wat begint met toetsenbordridders die elkaar op sociale media helemaal gek maken, eindigt in doodsbedreigingen, kogelbrieven en ongewenste huisbezoeken. Als Akwasi een haatmail voorleest van iemand die hem ‘uitnodigt’ voor 5 december, komt dat hard binnen. Je kunt het afdoen als loze woorden van een verward persoon, maar de haat die Akwasi (en met hem vele andere publieke figuren) ten deel valt, toont wel degelijk aan dat er iets fundamenteel mis zit.

Na zoveel narigheid hielp het om vast te houden aan mensen die wél normaal kunnen blijven doen, zoals de overbuurman die ingrijpt wanneer er twee Zwarte Pieten voor Akwasi’s deur staan om hem te intimideren. Zolang die mensen ook van zich laten horen, is nog niet alle hoop verloren.