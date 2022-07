Akkoord over export van Oekraïens graan is nog lang geen gelopen race

Wie gaat de graanschepen begeleiden, zodat de reders genoeg zekerheid hebben dat het veilig is? Wie gaat ze controleren op wapens?

This handout photograph taken and released on July 13, 2022, by Turkish Defence Ministry press office shows military delegations of United Nations (UN), Turkey, Ukraine and Russian during their four-party meeting in Istanbul. - Russia and Ukraine met UN and Turkish officials in a bid to break a months-long impasse over grain exports that has seen food prices soar and millions face hunger. (Photo by Handout / TURKISH DEFENCE MINISTRY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / TURKISH DEFENCE MINISTRY PRESS OFFICE" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Beeld AFP

Woensdag hebben Russische en Oekraïense onderhandelaars in Istanboel een soort-van-stap naar een principe-akkoord gezet over de export van Oekraïens graan uit de havens aan de Zwarte Zee. Dat is bemoedigend. Kennelijk zijn de Russen en Oekraïners het, met dank aan de bemiddelende rol van Turkije en de Verenigde Naties, eens over het probleem, en eens over de noodzaak van een oplossing. In tijden van leugens en desinformatie (vooral van Russische kant) is die gevonden gemeenschappelijke grond vooruitgang. Kennelijk bestaan er nog steeds gedeelde waarheden en wellicht zelfs gedeelde waarden.

Het probleem is bekend: door de blokkade van de havens Odesa en Mykolajiv kan het Oekraïense graan, dat met name in Oost-Afrika en het Midden-Oosten een belangrijke rol speelt in de voedselvoorziening, alleen via moeilijke omwegen en flessenhalzen het land uit. De capaciteit van die verbindingen is hooguit een kwart van de normale route.

De blokkade is deels te wijten aan de Russische oorlogsschepen die in het gebied patrouilleren, en deels aan de mijnen die de Oekraïners zelf hebben gelegd om een eventuele Russische landing te bemoeilijken. Het opheffen van de blokkade vereist wederzijds vertrouwen of op zijn minst vertrouwen in de garanties die derde partijen (zoals Turkije) kunnen bieden.

Dit betekent dat de details van de deal allesbepalend zijn – en die zijn nog niet uitgewerkt. Wie gaat de schepen begeleiden, zodat de reders genoeg zekerheid hebben dat het veilig is? Wie gaat de schepen controleren, zodat de Russen genoeg zekerheid hebben dat er geen wapens worden gesmokkeld? Wie gaat de Russen op afstand houden, zodat de Oekraïners hun mijnen durven te ruimen?

VN-secretaris-generaal António Guterres erkende dat die vragen nog niet zijn beantwoord. Hij noemde dat ‘technisch werk’, alsof er alleen nog maar wat gesleuteld moet worden. Dat is een te simpele suggestie. Deze details zijn hoofdzaken. Zeker gezien het feit dat de Russische leider Vladimir Poetin nog zijn fiat moet geven aan het akkoord, is het nog lang geen gelopen race.

Mocht het akkoord inderdaad tot stand komen dan lijkt het erop dat Turkije een spilfunctie krijgt, met in elk geval een coördinatiecentrum in Istanbul, en wellicht ook met begeleiden van de graanschepen. Daarmee zou een Navo-partner een belangrijke rol gaan spelen in de eerste grote Europese oorlog van deze eeuw. Ook Nederland zal zich rekenschap moeten geven van deze nieuwe betrokkenheid, en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien.

