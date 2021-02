Ajax-directeur Edwin van der Sar in de laatste weken van het Jaar van de Rat

Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax, zette donderdag een bericht op Twitter dat even voor verwarring zorgde. De tekst was namelijk in het Chinees. Van der Sar wenste iedereen een gelukkig Chinees Nieuwjaar. ‘Veel geluk in het Jaar van de Os.’

Hij had zijn best gedaan en drie bijpassende emoji’s gevonden: een os, een rode envelop en een confettibal. Vooral met die rode envelop bewees Van der Sar dat hij bij het samenstellen van deze tweet niet over één nacht ijs was gegaan. Het is een geluksenvelop, Hóngbao of Lai See genaamd, in China snapt iedereen dit meteen.

Beeld Twitter

Ajax werkt sinds 2019 samen met Guangzhou R&F FC. De club heeft in Guangzhou zelfs een eigen kantoor. De Chinezen waren hier zo blij mee dat ze het stadion van de jeugdopleiding maar meteen een nieuwe naam gaven: het Edwin van der Sar stadion.

In Nederland wordt Van der Sar een stuk minder gewaardeerd, ondanks de enorme progressie die Ajax in sportief en financieel opzicht heeft geboekt sinds hij in 2016 werd aangesteld als algemeen directeur. Deze week werd bekend dat Ajax de Johan Cruijff Arena wil kopen – het geld ligt klaar – en werd in het bekertoernooi PSV verslagen. In de eredivisie is de concurrentie halverwege het seizoen al uitgeschakeld.

Ajax is in Nederland een klasse apart, maar de algemeen directeur profiteert er nauwelijks van. Hier wordt gezegd – ik keek weer eens naar Veronica Inside – dat ‘hij zich gedraagt als een dwaas’. Ook is van Van der Sar een man die ‘uit zijn nek lult’ en ‘de smoesjes van Onana napapegaait’.

Erger nog, ‘er komt geen verstandig woord uit’. Wat hij doet als directeur in goede tijden, werd gezegd, kan iedereen. De gedachte dat Van der Sar de man is geweest die op zijn minst een forse bijdrage heeft geleverd aan de goede tijden van het beursgenoteerde bedrijf Ajax, kwam in de studio niet bij de ridders van het vrije woord op. Te ingewikkeld.

Nu valt het niet te ontkennen dat bij Ajax in de laatste weken van het Jaar van de Rat nogal wat dingen mis zijn gegaan. De financiële afhandeling van het ongeluk van Abdelhak Nouri wordt een juridisch gevecht, Quincy Promes zou een familielid hebben neergestoken, de nieuwe spits Sébastien Haller werd niet ingeschreven voor de Europa League en doelman André Onana werd voor een jaar geschorst wegens dopegebruik.

Ook het naderende vertrek van een 19-jarige aanvaller, Brian Brobbey, was aan de talkshowtafels een veelbesproken thema. Maandagavond was Van der Sar het zat. ‘Wat word er soms een hoop onzin verteld op tv door mensen die niet weten waar ze het over hebben’, twitterde hij, zo pissig dat hij een t vergat.

Gezien het tijdstip reageerde hij waarschijnlijk op Veronica Inside. Het had ook over Rondo of Studio Voetbal kunnen gaan, want in die programma’s wordt ook vaak (niet: soms) een hoop onzin verteld door mensen die niet weten waar ze het over hebben. Als laatste in de lijn is Van der Sar verantwoordelijk, maar de ijver waarmee een breed scala aan incidenten achteloos in zijn schoenen wordt geschoven, duidt in de eerste plaats op gemakzucht. Niemand weet er het fijne van.

Er was onlangs, het Jaar van de Os moest nog beginnen, nog een andere leuke tweet, met een stemmige foto van een fles wijn, toastjes, ham en worst. Na een zware week op kantoor is het tijd voor een hapje en een drankje, liet de algemeen directeur van Ajax weten.

In zowel de borrelplank als het wijnglas was de naam van Edwin van der Sar gegraveerd. Hier een borrelplank en een wijnglas, daar een stadion: dat zegt ook wel iets.