AI munt uit in het maken van dingen die ‘-achtig’ zijn, maar wat héb je eraan?

Vóór AI-programma’s zich gingen gedragen als mensen had je al mensen die zich gedroegen als AI-programma’s. Neem de Britse componist en multi-instrumentalist Mike Oldfield. Onder zijn fans bestaat brede consensus dat hij zijn beste platen maakte als jonge man en op zijn 22ste piekte met het album Ommadawn. In 2016 vroeg de toen 63-jarige Oldfield in een onlinebijeenkomst met fans met wat voor soort plaat hij ze nog eens een plezier kon doen. Die fans wilden allemaal graag ‘een Ommadawn-achtige plaat’. Ruim een half jaar deed Oldfield over Return to Ommadawn.

Het was een heel werk met al die oude instrumenten weer een zelfde soort sfeer te creëren. Had hij nog even gewacht, dan had hij voor een beter resultaat genoeg gehad aan een laptop met een AI-programma en zich zeeën van tijd bespaard; AI munt uit in het maken van dingen die ‘-achtig’ zijn. Een programma dat iets Für Elise-achtigs kan maken, kan ook iets Ommadawn-achtigs maken. Maar wat heb je eraan? Geen fan zou Ommadawn ruilen voor Return to Ommadawn.

Wie het patent heeft op de uitspraak dat iets wat echt mooi is, of wat ons echt raakt, nooit iets is dat heel erg op iets anders probeert te lijken, zou ik eigenlijk niet weten. Maar ik meen dat het klopt als een bus. Het is het probleem van alle Elvissen die wereldwijd optreden, de avatars die in Londen op de bühne staan namens Abba en alle films met het cijfer 2 achter de titel.

Het is een publiek geheim dat flink wat hotels van deze wereld zijn gedecoreerd met schilderijen ‘in de stijl van Monet’. Hoteleigenaren van 2023 hoeven voor betere Monet-achtige schilderijen dan ze nu hebben hangen, alleen maar het AI-programma Midjourney te installeren. Volgens mij is er nog nooit een hotelgast aan een receptiebalie verschenen met de vraag of het prachtige Monet-achtige schilderij op de kamer te koop was.