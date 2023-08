AI creatief? Kan of durft kunstmatige intelligentie wel mee naar ‘het grote niets’?

De interpretatie van AI-programma DALL-E van een foto in de stijl van Martin Podt Beeld DALL-E

Na het lezen van het verhaal over hoe kunstmatige intelligentie realistische afbeeldingen kunnen genereren, zou je als ontwerper/ illustrator bijna wanhopig op zoek gaan naar een andere job. ­Immers, op basis van een tekstopdracht maken programma’s als ­Midjourney en DALL-E 2 in een handomdraai indrukwekkende en fraaie ­afbeeldingen.

Maar gelukkige was daar zondagavond cartoonist Kamagurka, die in een prachtige Zomergasten op indrukwekkende wijze het ‘niet weten’ ­omarmde als voedingsbodem voor zijn creativiteit.

Conclusie: het artikel toonde verbluffende resultaten van AI, maar of algoritmes mee kunnen, of durven, gaan naar het grote niets is nog maar de vraag. Goddank.

John Rouvroye, Maastricht

Diversiteit

De vreugde die ik kreeg door een winnende matcombinatie bij het schaaktoernooi Brugse Meesters 2023, ­verdween toen ik later las dat na de fysieke sport, nu ook een denksport als schaken transvrouwen uitsluit .

Ik schrok van het besluit van de ­wereldschaakbond Fide om transvrouwen te weren uit vrouwencompetities. Het is immers belangrijk om transfobie te voorkomen. En transgendervrouwen, met of zonder officiële genderveranderingsregistratie, moeten kunnen meedoen in vrouwencompetities. Ook voordat de Fide klaar is met een ‘nadere analyse van het transgenderbeleid’.

Dit draagt namelijk bij aan het doel van die aparte vrouwencompetities. Deze zijn erop gericht om meer vrouwen te laten schaken, en daardoor te zorgen voor meer diversiteit in de schaaksport. Een positief beleid ten opzichte van transvrouwen betuigt daarom steun en respect. Dit zorgt ervoor dat er meer transvrouwen gaan schaken, waardoor er meer diversiteit komt. En dat is het doel van die aparte vrouwencompetities.

Ik roep daarom de Nederlandse schaakbond KNSB op om aan te ­kondigen dat transgenderschakers tenminste in Nederland gesteund ­zullen worden. En hopelijk zal ook de Fide inzien dat haar transfobe beleid niet meer modern is. Opdat alle vrouwencompetities toegankelijk worden voor álle vrouwen.

Josephine Damen, zilver op het Nederlands Jeugdschaak Kampioenschap (meisjes t/m 16 jaar) begin mei en winnaar van het NK Snelschaken in 2022, Nijmegen

Papoea Nieuw Guinea

In de documentaireserie Hoog spel in de Oost van Foeke de Koe die vanaf ­23 augustus op NPO2 begint, wordt vooral de politieke strijd om (Papoea) Nieuw-Guinea belicht. Joseph Luns, minister van Buitenlandse Zaken speelt in deze serie een ‘sleutelrol’, ­aldus De Koe.

De schrijver F. Springer (Carel Jan Schneider, 1932-2011) speelde er van 1958 tot 1962 een bescheiden rol als ­bestuursambtenaar, maar als diplomaat-schrijver heeft hij in verhalen als ‘Bericht uit Hollandia’, ‘Schimmen rond de Parula’ en ‘Met stille trom’, een onovertroffen raak beeld ­geschetst van wat zich in deze laatste koloniale periode in onze geschiedenis onder ambtenaren, papoea’s, ­zendelingen en missionarissen heeft afgespeeld. Met Springer als literaire reisgids de binnenlanden in. Een ­aanrader als voorbereiding op de ­docuserie.

Met als apotheose ‘Zaken overzee’: ‘Ook de andere aanwezigen deden zo opgewekt mogelijk, maar uit de stiltes die vielen kon je gemakkelijk opmaken dat we op die regenachtige augustusdag in ‘62 nogal medelijden met onszelf hadden. Weg Nieuw-Guinea, weg Papoea’s.’

Nico Keuning, Heiloo

Armoede

Als ik in de krant lees over kinderen in Nederland die opgroeien in armoede, vraag ik me altijd af of die kinderen van alleenstaande moeders geen ­vaders hebben. En of die vaders zich dan niet schamen dat hun kinderen in armoede opgroeien.

Marion Augusteijn, Amsterdam

Kortzichtig

Met veel belangstelling heb ik het ­verhaal gelezen met de 100-jarige ­Hariette Cairo in de krant van 21 ­augustus. Het meest werd ik getroffen door de zinsnede dat de gemeente Amsterdam geen subsidie voor een traplift geeft. Als argument: ‘Had ze maar niet in een woning met een trap moeten gaan wonen’.

Is er niemand bij de gemeente die denkt, wat mooi dat deze mevrouw bij had dochter woont en door haar dochters wordt verzorgd? Beseffen die ambtenaren niet hoeveel geld zij de staat bespaart door niet in een ­verzorgingshuis te gaan wonen?

Als er niet naar een individueel ­gemeente budget wordt gekeken, maar naar het totale budget van alle overheden, hadden zij haar een ‘gouden’ traplift moeten geven. Wat kost die ambtelijke kortzichtigheid ons een hoop geld.

Joop de Jager, Biddinghuizen