Afwachten is een goede strategie voor de macro-economie, maar lage inkomens verdienen extra steun

De Europese Centrale Bank gaat voor het eerst in elf jaar de rente verhogen. Dat is voor de meeste leden van het ECB-bestuur een geheel nieuwe ervaring. Alleen Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, heeft dit eerder meegemaakt. De rest van het bestuur is aangetreden nadat Mario Draghi in 2012 de legendarische woorden ‘whatever it takes’ had uitgesproken.

Bijna tien jaar lang kon de ECB onbezorgd de rente verlagen en enorme hoeveelheden geld in de economie pompen. Al die jaren bleef de inflatie laag, onder de 2 procent die als gezond wordt gezien. Er was geen enkele reden om met het royale monetaire beleid te stoppen.

Sinds het einde van de coronapandemie is de inflatie omhooggeschoten. ECB-president Christine Lagarde heeft lang volgehouden dat dit een tijdelijk fenomeen was. Door de pandemie waren de aanvoerketens verstoord, was de redenering, waardoor er een tijdelijk tekort was aan veel goederen, wat een prijsopdrijvend effect heeft. Ook de verhoging van de energieprijzen werd – en wordt – als een tijdelijk effect gezien. Als de energieprijzen zich op het huidige hoge niveau stabiliseren, zal de inflatie de komende tijd dalen.

Dat de rente nu omhooggaat, is niettemin onvermijdelijk. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken (de Fed) heeft de rente al eerder stapsgewijs verhoogd om de inflatie te beteugelen. Van oudsher is een hogere rente de koelvloeistof van de economie. Als de rente stijgt, wordt het minder aantrekkelijk om te lenen, waardoor de geldhoeveelheid minder snel groeit, wat uiteindelijk een dempend effect op de prijzen zal hebben. Tot zover de theorie.

De praktijk is dat de wereldeconomie door de pandemie, en de oorlog die daarop volgde, totaal ontregeld is geraakt. Hierdoor moet elke economische voorspelling met de grootste argwaan tegemoet worden getreden. Dat maakt het voor de politiek, maar ook voor vakbonden en werkgevers, niet eenvoudig om te beoordelen wat macro-economisch verstandig beleid is. De lonen extra verhogen of juist niet, om een loon-prijsspiraal te voorkomen? Bezuinigen op de overheidsuitgaven of juist extra uitgeven om de hoge inflatie op te vangen?

Wachten tot de wereld weer enigszins gestabiliseerd is, lijkt vooralsnog de beste strategie. Met één uitzondering: lage inkomensgroepen verdienen in alle gevallen extra steun. Zij vangen de hardste klappen op in tijden van hoge inflatie.