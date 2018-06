Afschrikwekkende strijd om ratingpunten tijdens de Mayors Cup in Mumbai

Nederlanders lijken steeds vaker af te haken in de mondiale top van het schaken. Een uitzondering is misschien de 28-jarige Roeland Pruijssers, die het onlangs zeer goed deed in de Mayors Cup in Mumbai.

09-01-2018, Nederland, Hilversum. Meet & Greet met schaakgrootmeester Anish Giri, ikv Tata Steel Chess Tournament. Schaken, Schaak, Schaakkampioen, denksport, toernooi, schaaktoernooi. Foto: Simon Lenskens Foto Simon Lenskens

Anish Giri zei onlangs dat hij zich zorgen maakte over de ontwikkeling van het ­schaken in Nederland, nu ­getalenteerde jonge spelers steeds ­vaker de voorkeur geven aan een maatschappelijke carrière boven een leven als beroepsgrootmeester. Voorbeelden zijn er genoeg. Daniël Stellwagen is lang geleden gestopt. Robin van ­Kampen en tweevoudig nationaal kampioen Jan Smeets spelen ­alleen nog in de clubcompetitie.

Wie zal hen ongelijk geven in een tijd waarin de internationale concurrentie veel groter is dan veertig jaar geleden? Om als schaker een behoorlijk inkomen te vergaren is tegenwoordig net als in andere individuele sporten een vaste positie in de tophonderd van de wereldranglijst vereist. Het is een afschrikwekkend zware voorwaarde.

Velen hebben na hun studie of ­tijdens onvrijwillige werkloosheid het leven als beroepsspeler getest. Op jacht naar ratingpunten trok ­Benjamin Bok het afgelopen jaar van hot naar her, maar het is onzeker of hij daarmee doorgaat. Jorden van Foreest hoopt binnenkort een nieuwe sprong voorwaarts te maken. Als die uitblijft, is ook zijn toekomst in het schaken ongewis.

Soms levert een testperiode in het professionele circuit opvallende resultaten op. Roeland Pruijssers (28), grootmeester sinds 2012, speelde de laatste tijd min of meer onafgebroken en zag zijn speelsterkte groeien. Na overwinningen in Hoogeveen en Bregenz behaalde hij onlangs een formidabel succes door de gedeelde hoofdprijs te winnen in het sterk bezette toernooi om de Mayors Cup in Mumbai. Na een nederlaag in de eerste ronde haalde hij acht punten uit de volgende negen partijen. Dankzij een zege op een sterke Oekraïense concurrent klom hij naar de eerste plaats.

Meet and greet met Anish Giri in Hilversum. Aanloop naar de Tata steel schaakkampioenschappen, 2018 Foto Pauline Niks

Kravtsiv – Pruijssers

Mumbai 2018

1. Pf3 Pf6 2. g3 e6 3. Lg2 d5 4. 0-0 Le7 5. d3 0-0 6. Pbd2 c5 7. e4 Pc6 8. Te1 Dc7 9. De2 a5 10. e5 Pd7 11. h4

Sterker is 11. Pf1, waarna 11 … f6 12 exf6 Pxf6 13. Lf4 minder aantrekkelijk is.

11 … f6 12. exf6 Pxf6 13. Pf1 Ld6 14. Lg5 Ld7 15. c3 Tae8 16. P3h2 Lc8 17. Pd2 Df7 18. Lxf6 Dxf6 19. f4 Ld7 20. Pg4 Df5 21. Tf1 Kh8 22. Kh2 Dh5

Ook 22 … e5 is speelbaar. Na 23. fxe5 De6 24. Txf8+ Lxf8 25. Lh3 h5! 26. Pf2 Dxe5 heeft zwart licht voordeel.

23. Lf3 Df5 24. Pe3 Df6 25. Tae1 e5!

Een goed moment voor deze zet die al een tijdje in de lucht hing.

Diagram

26. Pxd5 Dh6 27. f5

Na 27. fxe5 Lxe5 dreigt zowel 28 … Lxg3+ als 28 … Dxh4+.

27 … e4! 28. Pxe4 Dxh4+ 29. Kg2 Lxg3 30. Th1 Lxe1 31. Txh4 Lxh4 32. Lg4

De twee torens zijn veel sterker dan de dame. Wits beste kans op verdediging is 32. Pe3, waarna zwart voordeel behoudt met 32 … Pe5.

32 … Lxf5 33. Lxf5 Txf5 34. Pe3 Txe4 35. dxe4 Tf2+ 36. Dxf2 Lxf2 37. Kxf2 Pe5 38. Pf5 g5

Dit eindspel won zwart bij de 84ste zet.