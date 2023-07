Afscheid van twee columnisten: Sommer wilde lezers vaak op andere gedachten brengen, Wagendorp verwoordde het gevoel van velen

Twee prominente Volkskrant-columnisten die in dezelfde week afscheid nemen. Dat is niet heel vaak voorgekomen, en misschien wel nooit. Martin Sommer en Bert Wagendorp bereiken dit jaar beiden de pensioengerechtigde leeftijd en stoppen met hun wekelijkse column.

Sommer is zoals hij zelf zegt een ouderwetse sociaal-democraat. Hij maakt zich vooral druk over de positie van de traditionele arbeiders: de Nederlanders die moeite hebben met snelle veranderingen, met internationalisering, migratie en nu ook met de energietransitie, de Nederlanders die gehecht zijn aan zekerheid en vooral de zekerheid van werk. Dat hij afscheid neemt met een groot artikel over Tata is geen toeval. Veel van de thema’s waarmee hij zich de afgelopen decennia heeft beziggehouden, komen hierin samen.

Waar Sommer vrijwel wekelijks de links-liberale consensus te lijf ging en de lezer op andere gedachten probeerde te brengen – en daarmee een deel van de lezers tegen de haren instreek, was Bert Wagendorp er een meester in te verwoorden wat de meeste lezers al dachten, woorden te geven aan ideeën en gevoelens die het nieuws bij u opriep. Hij deed dat altijd in een energieke en opgewekte stijl, al kon hij ook net zo energiek een vernietigende column over Schiphol schrijven. Vaak was hij een tegenpool van Sommer. Waar de laatste continu waarschuwde voor het te hard doorduwen van de energietransitie, kon de Groene Revolutie voor Wagendorp niet snel genoeg gaan.

Wagendorp begon ooit als sportcolumnist als opvolger van Jan Mulder, die naar de voorpagina promoveerde, waar hij jarenlang een duo vormde met Remco Campert. Toen Jan Blokker ermee ophield in 2006, verhuisde Wagendorp naar voren, waar hij zestien jaar lang drie keer per week de actualiteit besprak, vanaf 2011 in een duo met Sheila Sitalsing.

Ze waren Mr. en Mrs. Volkskrant: energiek, scherp, geestig, betrokken en stilistisch uiterst begaafd. Vorige zomer stopten ze als duo, waarna Bert nog eens per week een column bleef schrijven. Nu houdt hij ook daarmee op, al blijft hij tot mijn grote vreugde wel wekelijks – tijdens de Tour de France zelfs driemaal per week – een column schrijven over sport. De cirkel is daarmee rond.

Het stokje op pagina 2 wordt overgenomen door Jarl van der Ploeg, een journalistieke duizendpoot die jarenlang onze correspondent in Italië was. In hem denken we een waardige opvolger te hebben gevonden.