Afschaffen van persalarm is zo gek nog niet

Watertekort

In Nederland zouden we best wat zuiniger met drinkwater om kunnen gaan, maar drinkwater is zo goedkoop dat er geen prijsprikkel is, zoals dat wel het geval is bij stroom en gas: 2 euro per kubieke meter, dat is 0,2 cent per liter, of een kwartje per persoon per dag bij een gebruik van 125 liter.

Ik werkte in de watersector in het straatarme Lesotho. Het drinkwaterbedrijf heeft daar in de sloppenwijken kranen geplaatst waar mensen voor een dubbeltje een emmer water kunnen kopen (10 euro per kubieke meter). De bevolking was superblij, want daarvóór moesten ze ver lopen voor water van een slechte kwaliteit.

Dat de prijs voor drinkwater bij ons in Nederland dus best omhoog kan, is maar een deel van het waterverhaal. Na gebruik moet het immers door het riool van de gemeente (in Arnhem betaal ik 520 euro per jaar aan rioolbelasting) en naar de waterzuivering van het waterschap (175 euro zuiveringskosten per klein huishouden per jaar, onafhankelijk van het watergebruik).

Als alle kosten in het tarief zouden worden gestopt (zoals in Duitsland het geval is), dan kom je uit op 9 euro per kubieke meter. Bij dit tarief wordt het besparen van water een stuk aantrekkelijker en loont het om te investeren in de opslag en zuivering van regenwater. Weg dus met de versnippering van de waterkosten, verreken voortaan alles via de meter.

Alexander Mueller, Arnhem

