Aflevering 1: ‘Ze komt morgen de kat ophalen. We gaan co-ouderschap doen’

EXT. BALKON - AVOND. MAY (31) en ESTHER (33) zitten op Mays smalle balkon. Ze zitten op krukjes en leunen met hun voeten tegen de reling van het balkon. May steekt een sigaret op.

MAY Ik ben dus echt weleens bang dat ik op een gegeven moment geen tenminste meer heb.

ESTHER Wat?

MAY Nou. Dat je dan niet meer kan zeggen van, ik ben tenminste nog knap. Ik heb tenminste nog vrienden om me heen. Ik heb tenminste nog leuk werk. Ik heb tenminste nog een relatie. Dat je dan zo iemand wordt die zegt, ik heb tenminste nog lucht in mijn longen. Ik haat die mensen.

ESTHER Dat is toch gewoon mooi, zo ­positief?

MAY Ik haat positiviteit.

ESTHER Meen je.

MAY Ik wil ook niet oud worden. Dan lig je op je 85ste te marineren in een verzorgingstehuis. Komen je kinderen en kleinkinderen met tegenzin je opzoeken. Ze zullen nooit toegeven dat het met tegenzin is, maar dat is gewoon zo. En dan gaan ze tegen je praten alsof je een klein kind bent. En dan fietsen ze weer naar huis. Want zij kunnen nog fietsen. Jij hebt intussen moeite met je hutspot doorslikken omdat er stukjes in zitten. En dan zit je daar weer alleen, voor je uit te staren.

ESTHER May. Dat is zo onaardig. En niet waar.

MAY Ik wil gewoon weer iemand tongen.

ESTHER Heb je nog iets gehoord van Emma?

MAY Ze komt morgen de kat ophalen. We gaan co-ouderschap doen.

ESTHER Hoe voel je je over alles?

MAY Over alles? Geen idee. Het is alleen maar ruis. Ik mis haar.

ESTHER Gewoon naar je gevoel luisteren.

MAY Ja, dat is dus echt dom en abstract advies. Ik weet niet wat ik voel. Dat is het hele probleem.

ESTHER Oké. Sorry.

MAY Nee. Sorry. Ik weet het niet. Het is gewoon kut. En dan kom ik haar weer tegen op Pride of Milkshake Festival of in de Reguliers of elk ander queer feestje. Of dan hoor ik via via met wie ze naar bed is geweest en dat blijkt dan mijn andere ex te zijn. Soms denk ik, was ik maar hetero.

ESTHER Wow. Wil je dat nooit meer zeggen?

MAY Wow, ja. Sorry. Ik weet niet waar dat vandaan kwam.