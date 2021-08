Afghanistan laat zich blijkbaar geen democratie opleggen als het daar niet klaar voor is

Beeld EPA

De pijlsnelle verovering van Afghanistan door de Taliban heeft de wereld verbijsterd en vooral gedesillusioneerd achtergelaten. Is de twintig jaar militaire aanwezigheid die de Amerikaanse belastingbetaler bijna 1.000 miljard dollars heeft gekost, dan helemaal voor niets geweest? Zijn de Afghanen - vooral vrouwen - die hebben mogen proeven van de vrijheden in een weliswaar fragiele democratie, dan weer terug bij af? Wordt Afghanistan weer een broeinest voor terroristische groeperingen als Al Qaida?

Hoe ongewis de toekomst is, blijkt wel uit de chaotische taferelen die zich nu afspelen op de luchthaven van Kabul. Tienduizenden Afghanen die vrezen voor hun veiligheid of de toekomst van hun kinderen proberen in paniek het land uit te komen. De milde toon die de Taliban aanslaan met beloftes over amnestie, veiligheid en respect voor mensenrechten, is aan hen niet besteed. Voor hen overheerst het beeld van een bende uiterst conservatieve en barbaarse moslimextremisten die met een militaire machtsgreep Afghanistan terug de Middeleeuwen in slingeren en een einde maken aan hun verworvenheden.

Andere perceptie

Maar in Afghanistan leeft ook een andere perceptie, een die de razendsnelle opmars van de Taliban na de aankondiging van het vertrek van de Amerikanen mogelijk heeft gemaakt. Een groot deel van de bevolking, vooral op het conservatieve tribale platteland, is voorstander van een islamitische staat en heeft vooral genoeg van veertig jaar oorlog en buitenlandse inmenging. In die delen van het land wordt de Taliban gesteund of geen strobreed in de weggelegd - al was dat in de laatste fase van de verovering misschien uit opportunisme of lijfsbehoud.

De grote desillusie na 20 jaar westerse interventie is dan ook dat een conservatief en etnisch verdeeld land zich blijkbaar geen moderne democratie op laat leggen als het daar niet klaar voor is. Dat was ook de conclusie van president Biden die nu verweten wordt zijn troepen te snel te hebben teruggetrokken.

De vraag is of deze uitkomst voorkomen had kunnen worden gezien de zwakke positie van de Afghaanse regering en de weigering van de Taliban te onderhandelen over het delen van de macht. Voor de Afghanen mag nu slechts worden gehoopt dat de Taliban met hun mildere toon inderdaad op zoek zijn naar internationale erkenning en nationale legitimiteit.