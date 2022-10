Afgelopen zomer schreef ik dat Nederland behoefte heeft aan een superheld die het land stiller maakt. Een type Dolph Lundgren die knaluitlaten saboteert, overdreven hard niezende mensen naar de kno-arts brengt en steigerbouwers rubberen hamers aangeeft. Een handhaver die de stilte bewaakt, als het even kan zonder bloedvergieten.

Tot mijn grote vreugde kan ik nu zeggen dat hij bestaat en dat ik hem heb gezien. Het gebeurde op een doordeweekse ochtend op een onbewaakt moment, als wonderen op hun mooist zijn. Ik was bezig mijn schoenen aan te trekken en zou daarna mijn dochters manen hetzelfde te doen. Buiten klonk een hard, zeurend geluid. Het kwam van de overkant van de straat, waar steigers de bakstenen gevels van mijn overburen aan het zicht onttrokken. Ergens achter het oranje gaas was iemand in de weer met een schuurmachine, of misschien wel drie schuurmachines. Onregelmatig gehamer complementeerde deze complexe symfonie.

Ik trok een schoen aan en keek uit het raam. Aan de overkant van de straat, bij de hoek van de steiger, stond een man omhoog te kijken. Hij droeg een ruim, donkerbruin colbert en zag er niet direct uit als iemand die in de bouw werkte. De man trok zich op aan een dwarsbalk van de steiger, reikte naar een stekkerdoos en trok er een stekker uit. Het zeurende geluid van de schuurmachine stopte. Soepel en ongetwijfeld heel tevreden sprong hij naar beneden en hervatte zijn wandeling, zich onbewust van het feit dat achter een van de ramen aan de overkant van de straat iemand met één schoen aan bewonderend stond toe te kijken.

In niets leek de man op Dolph Lundgren. Eerder had hij iets weg van een ongeschoren Willem Dafoe. Hij stak over en liep nu op de stoep aan mijn kant van de straat. Ademloos keek ik hem na, deze anonieme strijder voor stilte. Die stilte was ten koste gegaan van het onderhoud aan corporatiewoningen, maar in liefde en oorlog is alles geoorloofd. Waar zou de Decibelkiller nu naar toe gaan? De dag was nog vroeg en de stad oneindig luid. Hij was halverwege de straat toen het harde, zeurende schuurgeluid weer begon. Zonder te stoppen met lopen keek hij even om in de richting van de steiger. Het was mislukt. Misschien toch de verkeerde stekker. Maar hij had het in ieder geval geprobeerd. Hij was in verzet gekomen. En dat verzet was niet onopgemerkt gebleven. Hij liep door en bleef dat doen. Terwijl de schuurmachines weer verder gingen waar ze mee bezig waren en het geluid de straat en mijn oren vulde, verdween hij om de hoek. De held.